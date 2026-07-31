WV 6 nalgummi (280mm)

For et stripefritt rengjøringsresultat bør nalgummi byttes med jevne mellomrom. Ny nalgummi 280 mm med bredde for WV 6 vindusvasker.

Egenskaper og fordeler
Xtra!Flex® silikonnal
  • Den innovative teknologien med Xtra!Flex®-silikonnal gjør rengjøringen enda mer fleksibel – ideell for bruk helt inntil gulv og kanter.
  • Bredt sugemunnstykke gjør det mulig å fjerne både skitt og vann i én bevegelse.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 2
Farge Gul
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 280 x 30 x 24
Bruksområder
  • Glatte jevne overflater
  • Vinduer og glassflater
  • Speil
  • Fliser
  • Dusjkabinett/badekar
  • Arbeidsflater på kjøkkenet
  • Kondens
  • Solcellepaneler / Solcelleanlegg på balkong