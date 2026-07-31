WV 6 nalgummi (280mm)
For et stripefritt rengjøringsresultat bør nalgummi byttes med jevne mellomrom. Ny nalgummi 280 mm med bredde for WV 6 vindusvasker.
Egenskaper og fordeler
Xtra!Flex® silikonnal
- Den innovative teknologien med Xtra!Flex®-silikonnal gjør rengjøringen enda mer fleksibel – ideell for bruk helt inntil gulv og kanter.
- Bredt sugemunnstykke gjør det mulig å fjerne både skitt og vann i én bevegelse.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|2
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|280 x 30 x 24
Kompatible maskiner
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Utgåtte produkter
Bruksområder
- Glatte jevne overflater
- Vinduer og glassflater
- Speil
- Fliser
- Dusjkabinett/badekar
- Arbeidsflater på kjøkkenet
- Kondens
- Solcellepaneler / Solcelleanlegg på balkong