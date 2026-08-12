Akumulator Battery Power 4/25
Wymienny akumulator 2,5 Ah Kärcher Battery Power nadaje się do stosowania w urządzeniach Kärcher Battery Power o napięciu 4 V.
Wyjątkowo długi czas pracy baterii i najwyższa wydajność: wymienny akumulator Kärcher Battery Power o pojemności 2,5 Ah posiada prosty mechanizm odblokowujący, dzięki czemu jego zakładanie i wyjmowanie jest szybkie i bezproblemowe - bez konieczności używania narzędzi. Czas pracy urządzenia można dowolnie wydłużać za pomocą dodatkowych akumulatorów. System styków i klasa wodoszczelności IPX4 zapewniają bezpieczne użytkowanie. Wysokiej jakości ogniwa litowo-jonowe zachwycają stałą wydajnością, zapobiegając samorozładowaniu i efektowi pamięci (utrata pojemności na skutek częstego częściowego rozładowania). Obszar "soft touch" pokryty jest materiałem antypoślizgowym. Wymienny akumulator 2,5 Ah Kärcher Battery Power nadaje się do wszystkich urządzeń Kärcher wykorzystujących system wymiennych akumulatorów 4 V Kärcher Battery Power - także do urządzeń z dwoma bateriami.
Cechy i zalety
Wymienny akumulator 4 V Kärcher Battery PowerOdpowiedni dla wszystkich urządzeń Kärcher Battery Power 4 V. Nawet dla urządzeń, które mają wyższe zapotrzebowanie na moc i potrzebują dwóch akumulatorów. Można przedłużyć czas pracy urządzenia za pomocą dodatkowego akumulatora dla większej elastyczności i gotowości operacyjnej w każdej chwili. Zrównoważone i ekonomiczne wykorzystanie akumulatora dla różnych urządzeń.
Wydajne ogniwo litowo-jonoweAkumulator litowo-jonowy o pojemności 2,5 Ah gwarantuje stałą moc oraz zapobiega samorozładowaniu i efektowi pamięci. Z miedzianym złączem ogniw dla mniejszego oporu i większej mocy.
Klasa wodoszczelności IPX4 - ochrona przed wodą rozpryskowąOptymalna ochrona przed wodą rozpryskową, dlatego też idealny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Obudowa zabezpieczona przed kurzem, korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
Mechanizm odblokowujący z miękkim uchwytem
- Szybsza i łatwiejsza wymiana akumulatora - bez konieczności używania narzędzi.
- Wygodny demontaż, bez wyślizgiwania się.
Wydajny system zarządzania energią akumulatora
- Praca z optymalnymi parametrami ogniw dla najlepszej wydajności podczas procesu rozładowywania i ładowania.
- Ochrona akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- Dłuższa żywotność akumulatora.
Zarządzanie temperaturą
- Najwyższa wydajność
Bezpieczny i wysokiej jakości system styków z pięciopinową wtyczką
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania i ładowania urządzenia.
- To samo dotyczy również wysokich prądów elektrycznych.
Wytrzymała obudowa
- Obudowy akumulatorów Kärcher są wyjątkowo odporne na wstrząsy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 4 V
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|nominalna 3,6 - 3,7 - maks. 4,2
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Klasa bezpieczeństwa
|IPX4
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|97 x 30 x 37
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