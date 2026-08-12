Wyjątkowo długi czas pracy baterii i najwyższa wydajność: wymienny akumulator Kärcher Battery Power o pojemności 2,5 Ah posiada prosty mechanizm odblokowujący, dzięki czemu jego zakładanie i wyjmowanie jest szybkie i bezproblemowe - bez konieczności używania narzędzi. Czas pracy urządzenia można dowolnie wydłużać za pomocą dodatkowych akumulatorów. System styków i klasa wodoszczelności IPX4 zapewniają bezpieczne użytkowanie. Wysokiej jakości ogniwa litowo-jonowe zachwycają stałą wydajnością, zapobiegając samorozładowaniu i efektowi pamięci (utrata pojemności na skutek częstego częściowego rozładowania). Obszar "soft touch" pokryty jest materiałem antypoślizgowym. Wymienny akumulator 2,5 Ah Kärcher Battery Power nadaje się do wszystkich urządzeń Kärcher wykorzystujących system wymiennych akumulatorów 4 V Kärcher Battery Power - także do urządzeń z dwoma bateriami.