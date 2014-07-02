DB 160 DYSZA ROTACYJNA DO K 5 – K 7

Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy. Doskonale nadaje się do usuwania mchu i czyszczenia porowatych powierzchni. Produkt pasuje do wszystkich domowych myjek ciśnieniowych Kärcher K5 - K7.

Strumień ten posiada siłę odspajania brudu porównywalną ze strumieniem punktowym, a jednocześnie charakteryzuje się znacznie większą wydajnością powierzchniową, dzięki czemu szybko usuwa uporczywe zabrudzenia. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.

Cechy i zalety
Wysokociśnieniowy strumień rotacyjny
  • Usuwa oporny brud z delikatnych powierzchni
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
  • Efektywnie usuwa oporny brud.
Złącze bagnetowe
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 468 x 51 x 51
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Oporny brud
  • Murki ogrodowe
  • Mech