DB 160 DYSZA ROTACYJNA DO K 5 – K 7
Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy. Doskonale nadaje się do usuwania mchu i czyszczenia porowatych powierzchni. Produkt pasuje do wszystkich domowych myjek ciśnieniowych Kärcher K5 - K7.
Strumień ten posiada siłę odspajania brudu porównywalną ze strumieniem punktowym, a jednocześnie charakteryzuje się znacznie większą wydajnością powierzchniową, dzięki czemu szybko usuwa uporczywe zabrudzenia. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.
Cechy i zalety
Wysokociśnieniowy strumień rotacyjny
- Usuwa oporny brud z delikatnych powierzchni
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
- Efektywnie usuwa oporny brud.
Złącze bagnetowe
- Łatwy w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|468 x 51 x 51
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 5 Basic
- K 5 Basic T 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Home Wood
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.200
- K 5.200 T400 *EU
- K 5.520 T250 *EU
- K 5.55 Jubilee T400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 200
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T 300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.85 M plus
- K 5.91 MD plus
- K 5.91MD T 250 *EU
- K 6.200 T 400
- K 6.250 JUBILEE T 400
- K 6.300
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD plus T300
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Promo
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Dom
- K 7 Promo
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.200 T 400
- K 7.21 MX Plus
- K 7.280 MD Plus
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T 400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T 400 eco!ogic
- K 7.85 M plus
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Oporny brud
- Murki ogrodowe
- Mech