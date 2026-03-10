DB 180 LANCA ROTACYJNA DLA K 7
Dysza rotacyjna DB 180 wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odspajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Produkt kompatybilny z myjkami ciśnieniowymi Kärcher K 7. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.
Nie stosować do czyszczenia delikatnych powierzchni.
Cechy i zalety
Wysokociśnieniowy strumień rotacyjny
- Efektywnie usuwa oporny brud z wrażliwych powierzchni.
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
- Efektywnie usuwa oporny brud.
O 100% wyższa wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher.
- Dla wydajnego i szybkiego czyszczenia.
Złącze bagnetowe
- Łatwy w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|450 x 41 x 41
Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Oporny brud
- Murki ogrodowe
- Mech