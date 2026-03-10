DB 180 LANCA ROTACYJNA DLA K 7

Dysza rotacyjna DB 180 wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odspajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Produkt kompatybilny z myjkami ciśnieniowymi Kärcher K 7. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.