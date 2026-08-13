eco!Booster TR 040
eco!Booster o 50% większej wydajności powierzchniowej niż dysza Power firmy Kärcher. Idealny do delikatnych powierzchni. Do urządzeń wysokociśnieniowych HD i HDS (rozmiar dyszy 040).
eco!Booster nadaje się do urządzeń wysokociśnieniowych na zimną wodę i z podgrzewaniem wody (do 85°C) firmy Kärcher, jest kompatybilny z interfejsem EASY!Lock, a jego rozmiar dyszy to 040. W porównaniu z dyszą Power firmy Kärcher zapewnia imponującą, o 50% wyższą wydajność powierzchniową. Zwiększona szerokość strumienia zapewnia mniejsze zużycie energii i wody, a tym samym lepszą wydajność. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu delikatnych powierzchni, takich jak otynkowane elewacje lub drewniane ściany. Rewolucyjna koncepcja dyszy polega na kierowaniu strumieniem wody za pomocą powietrza zasysanego do układu. Umożliwia to szybkie uzyskanie imponujących efektów czyszczenia, co jest szczególnie ważne w sektorach takich jak budownictwo lub czyszczenie pojazdów.
Cechy i zalety
O 50% większa wydajność czyszczenia w porównaniu do strumienia płaskiego
- Dokładne, szybkie i bardziej zrównoważone czyszczenie.
O 50% większa efektywność wykorzystania wody¹⁾
- Oszczędność wody.
O 50% większa efektywność energetyczna¹⁾
- Oszczędność energii.
Bardzo wszechstronny w użyciu
- Nadaje się do wrażliwych powierzchni, takich jak farba lub drewno.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Rozmiar dyszy ( )
|40
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
¹⁾ W oparciu o możliwość czyszczenia o 50% większej powierzchni niż standardowy płaski strumień Kärcher przy tej samej ilości zużytej energii i wody.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie fasad
- Zastosowania komunalne, na przykład czyszczenie elewacji lub ogrodzeń.
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
Części zamienne
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