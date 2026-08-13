eco!Booster nadaje się do urządzeń wysokociśnieniowych na zimną wodę i z podgrzewaniem wody (do 85°C) firmy Kärcher, jest kompatybilny z interfejsem EASY!Lock, a jego rozmiar dyszy to 040. W porównaniu z dyszą Power firmy Kärcher zapewnia imponującą, o 50% wyższą wydajność powierzchniową. Zwiększona szerokość strumienia zapewnia mniejsze zużycie energii i wody, a tym samym lepszą wydajność. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu delikatnych powierzchni, takich jak otynkowane elewacje lub drewniane ściany. Rewolucyjna koncepcja dyszy polega na kierowaniu strumieniem wody za pomocą powietrza zasysanego do układu. Umożliwia to szybkie uzyskanie imponujących efektów czyszczenia, co jest szczególnie ważne w sektorach takich jak budownictwo lub czyszczenie pojazdów.