Oprócz 12-metrowego węża ciśnieniowego zestaw akcesoriów zawiera również ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy oraz adapter Quick Connect do urządzeń od K 2 do K 7. Zestaw modernizujący pasuje do wszystkich myjek wysokociśnieniowych Kärcher produkowanych od 1992 roku (oprócz maszyn z bębnem na wąż).