HK 7.5, Wąż wysokociśnieniowy zamienny - zestaw

Zestaw akcesoriów umożliwiający stosowanie wyposażenia z systemem Quick Connect z urządzeniami K 2 - K 7 produkowanymi od 1992 roku.

W skład zestawu wchodzą: pistolet i wąż - 7,5 m oraz adapter. Nie dotyczy modeli zaopatrzonych w bębny na węże.

Cechy i zalety
Adapter
  • Szybkie i wygodne odpinanie węża od urządzenia i od pistoletu.
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Wąż wysokociśnieniowy
  • Z obustronnym adapterem Quick Connect.
Pistolet wysokociśnieniowy
  • Ergonomia pracy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 60
Ciśnienie maksymalne (bar) 180
Długość (m) 7,5
Kolor czarny
Waga (kg) 1,2
Waga z opakowaniem (kg) 1,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 551 x 250 x 60
