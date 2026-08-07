Lanca VP 180 Vario Power

Lanca spryskująca VP 180 Vario Power do myjek ciśnieniowych klasy K 6 i K 7. Bezstopniowa regulacja od strumienia niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez obrócenie lancy spryskującej.

Lanca VP 180 Vario Power Jet z regulacją ciśnienia, którą można zmienić po prostu obracając lancę natryskową, zapewniając w ten sposób odpowiednie ustawienie ciśnienia dla każdego zastosowania – od delikatnego do silnego. Idealna do wygodnego i wydajnego czyszczenia mniejszych powierzchni w domu i ogrodzie, na przykład ścian, ścieżek, ogrodzeń lub pojazdów. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher K 6 i K 7.

Cechy i zalety
Bezstopniowa regulacja ciśnienia poprzez proste obracanie
Strumień od wysokociśnieniowego do niskociśnieniowego
Oszczędność czasu
Aplikacja detergentu bez lancy spryskującej bezpośrednio za pomocą pistoletu spustowego
Zgodność ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher K 6 i K 7
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 449 x 43 x 43

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Elewacje małych domów
  • Murki ogrodowe
  • Ścieżki wokół domu
  • Ogrodzenia
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Teren wokół domu i ogród