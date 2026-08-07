Lanca VP 180 Vario Power
Lanca spryskująca VP 180 Vario Power do myjek ciśnieniowych klasy K 6 i K 7. Bezstopniowa regulacja od strumienia niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez obrócenie lancy spryskującej.
Lanca VP 180 Vario Power Jet z regulacją ciśnienia, którą można zmienić po prostu obracając lancę natryskową, zapewniając w ten sposób odpowiednie ustawienie ciśnienia dla każdego zastosowania – od delikatnego do silnego. Idealna do wygodnego i wydajnego czyszczenia mniejszych powierzchni w domu i ogrodzie, na przykład ścian, ścieżek, ogrodzeń lub pojazdów. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher K 6 i K 7.
Cechy i zalety
Bezstopniowa regulacja ciśnienia poprzez proste obracanie
Strumień od wysokociśnieniowego do niskociśnieniowego
Oszczędność czasu
Aplikacja detergentu bez lancy spryskującej bezpośrednio za pomocą pistoletu spustowego
Zgodność ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher K 6 i K 7
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|449 x 43 x 43
Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Elewacje małych domów
- Murki ogrodowe
- Ścieżki wokół domu
- Ogrodzenia
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Teren wokół domu i ogród