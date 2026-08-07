Lanca VP 180 Vario Power Jet z regulacją ciśnienia, którą można zmienić po prostu obracając lancę natryskową, zapewniając w ten sposób odpowiednie ustawienie ciśnienia dla każdego zastosowania – od delikatnego do silnego. Idealna do wygodnego i wydajnego czyszczenia mniejszych powierzchni w domu i ogrodzie, na przykład ścian, ścieżek, ogrodzeń lub pojazdów. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher K 6 i K 7.