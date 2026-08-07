Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Wąż standardowy do bębnów ze złączem wtykowym przy bębnie i złączem AVS przy pistolecie. Długość 15 m. ID 6/155°C/250 bar. W standardzie razem z urządzeniem.