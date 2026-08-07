Bęben na wąż – zestaw montażowy do urządzeń HDS (klasa kompakt), 20 m

Do właściwego i bezpiecznego przechowywania węży wysokociśnieniowych (wraz z wężem przyłączeniowym do wejścia urządzenia ciśnieniowego). Obracany pod ciśnieniem ze złączem męskim.

Długość 20 m. Bęben na wąż do montażu na urządzeniu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 20
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 3,4

Zakres dostawy

  • Bęben na wąż
  • Wąż przyłączeniowy
Akcesoria
Części zamienne

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