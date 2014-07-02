CarpetPro RM 760 Classic Środek czyszczący – proszek, 0,8 kg, 0.8kg

Najpopularniejszy w Polsce środek do czyszczenia wykładzin i tapicerek metodą ekstrakcji.

Środek czyszczący CarpetPro Cleaner RM 760 Classic zapewnia profesjonalistom w sektorze czyszczenia budynków wypróbowany i przetestowany proszek do dogłębnego czyszczenia w ramach dwuetapowej ekstrakcji natryskowej. Może być stosowany z naszymi urządzeniami ekstrakcyjnymi Puzzi, jak również z naszymi urządzeniami do czyszczenia wykładzin, zapewniając imponujące wyniki czyszczenia. Środek czyszczący CarpetPro Cleaner RM 760 Classic niezawodnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne z wykładzin i innych tekstylnych pokryć podłogowych. Formuła proszku sprawia, że jest on łatwy i bezpieczny w użytkowaniu oraz precyzyjny w dozowaniu, a jednocześnie zapobiega szybkiemu powstawaniu ponownych zanieczyszczeń.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (kg) 0,8
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 4
pH 8,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Zastosowania
  • Czyszczenie wnętrz samochodów
  • Powierzchnie tekstylne