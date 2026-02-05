CarpetPro RM 760 Classic Środek czyszczący – proszek, 10 kg, 10kg
Klasyczny proszek do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej w trybie spryskiwania i odsysania.
Środek czyszczący CarpetPro Cleaner RM 760 Classic zapewnia profesjonalistom w sektorze czyszczenia budynków wypróbowany i przetestowany proszek do dogłębnego czyszczenia w ramach dwuetapowej ekstrakcji natryskowej. Może być stosowany z naszymi urządzeniami ekstrakcyjnymi Puzzi, jak również z naszymi urządzeniami do czyszczenia wykładzin, zapewniając imponujące wyniki czyszczenia. Środek czyszczący CarpetPro Cleaner RM 760 Classic niezawodnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne z wykładzin i innych tekstylnych pokryć podłogowych. Formuła proszku sprawia, że jest on łatwy i bezpieczny w użytkowaniu oraz precyzyjny w dozowaniu, a jednocześnie zapobiega szybkiemu powstawaniu ponownych zanieczyszczeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (kg)
|10
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|8,2
|Waga (kg)
|10
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|292 x 292 x 257
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie wnętrz samochodów
- Powierzchnie tekstylne