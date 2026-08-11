Opracowany z myślą o oszczędności czasu i mechanicznym dogłębnym czyszczeniu wykładzin w jednym kroku bez konieczności spłukiwania: CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 OA w proszku. Skuteczny proszek czyszczący, przeznaczony do stosowania z urządzeniami ekstrakcyjnymi Puzzi oraz urządzeniami do czyszczenia wykładzin (BRC), wykorzystuje innowacyjną technologię iCapsol. Po nałożeniu na czyste tekstylne pokrycia podłogowe zanieczyszczenia zostają dosłownie otoczone, a następnie krystalizują się podczas schnięcia, dzięki czemu można je po prostu odkurzyć szczotką bez konieczności spłukiwania. Zapewnia to bardzo krótki czas schnięcia, dzięki czemu użytkownicy mogą po krótkim czasie ponownie chodzić po wykładzinie. Niezawodnie usuwane są nawet silne zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne, a zintegrowany pochłaniacz zapachów skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy, takie jak dym tytoniowy, mocz lub pot. Niezawierający fosforanów środek do dogłębnego czyszczenia otrzymał certyfikat Woolsafe, dzięki czemu może być stosowany nie tylko do włókien syntetycznych, ale także do włókien naturalnych wykonanych z wełny. Jego sproszkowana formuła sprawia, że jest łatwy i bezpieczny w użyciu.