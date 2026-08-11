CarpetPro RM 760 iCapsol proszek do prania wykładzin, 10kg
Klasyczny proszek do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej w trybie spryskiwania i odsysania.
Opracowany z myślą o oszczędności czasu i mechanicznym dogłębnym czyszczeniu wykładzin w jednym kroku bez konieczności spłukiwania: CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 OA w proszku. Skuteczny proszek czyszczący, przeznaczony do stosowania z urządzeniami ekstrakcyjnymi Puzzi oraz urządzeniami do czyszczenia wykładzin (BRC), wykorzystuje innowacyjną technologię iCapsol. Po nałożeniu na czyste tekstylne pokrycia podłogowe zanieczyszczenia zostają dosłownie otoczone, a następnie krystalizują się podczas schnięcia, dzięki czemu można je po prostu odkurzyć szczotką bez konieczności spłukiwania. Zapewnia to bardzo krótki czas schnięcia, dzięki czemu użytkownicy mogą po krótkim czasie ponownie chodzić po wykładzinie. Niezawodnie usuwane są nawet silne zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne, a zintegrowany pochłaniacz zapachów skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy, takie jak dym tytoniowy, mocz lub pot. Niezawierający fosforanów środek do dogłębnego czyszczenia otrzymał certyfikat Woolsafe, dzięki czemu może być stosowany nie tylko do włókien syntetycznych, ale także do włókien naturalnych wykonanych z wełny. Jego sproszkowana formuła sprawia, że jest łatwy i bezpieczny w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (kg)
|10
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|9
|Waga z opakowaniem (kg)
|10
Właściwości
- Skuteczny środek do podstawowego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerek
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Technologia iCapsol: nie trzeba płukać, dlatego powierzchnie nie są przemoczone
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
- Wzbogacony o system eliminacji zapachów. Skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy tj. pot, uryna, nikotyna itp..
- Redukuje czas płukania
- Poprawia higienę posadzki
- Wolny od środków wybielających
- Przyjemny, świeży zapach
- Certyfikat WoolSafe dla danego zastosowania
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- P102 Chronić przed dziećmi.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
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Zastosowania
- Czyszczenie wnętrz samochodów
- Powierzchnie tekstylne
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