Rengöring hos bilhandlare

Det är mycket viktigt att bilhandlares lokaler är rena för att skapa en imponerande miljö för konsultationer och en välkomnande atmosfär för kunder som vill köpa en bil.

Cleaning at car dealerships

Att ha en ren miljö stärker förtroendet och kundernas lojalitet

En ren miljö spelar en nyckelroll i att skapa en positiv atmosfär hos bilhandlare, något som är avgörande för framgångsrika försäljningspresentationer. Kunderna ska känna sig bra till mods – det handlar inte bara om att erbjuda en prestigefylld, professionell varumärkesbild och kunniga försäljare, utan också en välskött miljö som är avgörande för totalupplevelsen av att köpa en bil, vilken bör imponera på kunderna. Golv som är polerade till högglans återspeglar fordonens höga kvalitet, och rena bordsytor i receptionen och kontor lockar kunderna att ställa fler frågor. På detta sätt leder upprätthållandet av en ren miljö till stärkt förtroende och tillfredsställelse, vilket i slutändan också stödjer kundlojaliteten.

Rengöring av golv hos bilhandlare

Välskötta golvbeläggningar spelar en nyckelroll i utseendet hos en bilhandlares lokaler – och därmed för köpupplevelsen som helhet. Golv som är polerade till högglans återspeglar bilarnas höga kvalitet. Därför bör städning utföras veckovis, eller till och med dagligen. Beroende på typen av golvbeläggning krävs olika rengöringsmetoder.

Utställningshallar har ofta högkvalitativa golv av natursten som förstärker den attraktiva presentationen av fordonen. Man använder ofta även stengodsklinker i utställningslokaler tack vare det breda utbudet av olika färger och mönster. Kontoren, däremot, har vanligtvis heltäckningsmatta. Rätt metod måste väljas för korrekt rengöring och underhåll av de olika golvbeläggningarna i bilhandlarnas lokaler. Det säkerställer att utseendet och värdet bevaras i många år.

 

Kitchen cleaning_11_Floor cleaning

Rengöring av stengodsklinker

Cleaning and maintaining natural stone

Rengöring och underhåll av natursten

Cleaning ceramic tiles

Rengöring av keramikplattor

Rengöringsuppgifter hos bilhandlare

Cleaning reception areas
Vehicle interior preparation and cleaning
Wash systems and wash bays
Workshop cleaning
Office cleaning
Car park cleaning
Cleaning restrooms
Warehouse cleaning

Produkter som lämpar sig för ditt användningsområde

Hårt sittande smuts och feta oljor kan ansamlas var som helst och är ibland svåra att ta bort. Alla föroreningar som uppstår bör rengöras noggrant för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten i verkstaden.

Att ha ett rent och städat lager bidrar inte bara till bättre arbetsmiljö, utan också till högre effektivitet och att skydda de lagrade produkterna. 

Effektiv fordonsrengöring tar bort både små smutsrester och hårt sittande smuts. För detta krävs rätt rengöringsmedel och lämpliga rengöringsmaskiner. Varje fordon ställer sina individuella rengöringskrav. Skillnader i form och material och typ av nedsmutsning måste beaktas vid rengöring, skötsel och underhåll av fordon.

Din reception formar det första bestående intrycket för dina kunder. För att hissa flaggan högt redan från början bör du hålla detta utrymme extra rent. Det finns också fördelar av att ha en ren miljö även på platser som kunderna kanske inte ser. Att ha en hygienisk miljö i er back office-miljö till exempel, skapar också en god arbetsatmosfär. Det beror på att det är viktigt för dina kollegor att ha ett arbetsområde som är rent och hygieniskt, med regelbunden rengöring av kontorslokalerna, vilket förbättrar deras välbefinnande på arbetsplatsen. Kraftfulla rengöringsmedel och dammsugare underlättar rengöringsarbetet.

Det är avgörande att ha utomhusytorna fria från smuts för att skapa ett rent helhetsintryck. Olika typer av smuts kan snabbt ansamlas i dessa områden på grund av deras intensiva användning och de kontinuerliga effekterna av slitage. Med våra kraftfulla rengöringsmaskiner kan smutsen hållas borta under hela året.

Toalettutrymmen kan snabbt samla på sig smuts och kräver därför noggrann rengöring. Det innebär att ni förebygger halkrisker, avlägsnar hårt sittande smuts och säkerställer hygieniska förhållanden. Speciella rengöringsmaskiner klarar dessa krav.

Utställningslokalerna behöver dessutom poleras till högglans för att fordonen ska kunna visa upp sig från sin bästa sida. I slutändan behöver utställningslokalerna lämna samma intryck av renlighet som produkterna de presenterar. Med professionella maskiner kan ni få utställningslokalerna skinande rena.

Tvättbåsen måste ge perfekt resultat när det gäller rengöring av fordon. Kunderna efterfrågar högkvalitativ rengöring som uppfyller deras förväntningar. Det krävs kraftfull och professionell rengöringsutrustning för att uppnå detta.

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