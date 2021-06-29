Rengöring hos bilhandlare

Rengöring av golv hos bilhandlare

Välskötta golvbeläggningar spelar en nyckelroll i utseendet hos en bilhandlares lokaler – och därmed för köpupplevelsen som helhet. Golv som är polerade till högglans återspeglar bilarnas höga kvalitet. Därför bör städning utföras veckovis, eller till och med dagligen. Beroende på typen av golvbeläggning krävs olika rengöringsmetoder.

Utställningshallar har ofta högkvalitativa golv av natursten som förstärker den attraktiva presentationen av fordonen. Man använder ofta även stengodsklinker i utställningslokaler tack vare det breda utbudet av olika färger och mönster. Kontoren, däremot, har vanligtvis heltäckningsmatta. Rätt metod måste väljas för korrekt rengöring och underhåll av de olika golvbeläggningarna i bilhandlarnas lokaler. Det säkerställer att utseendet och värdet bevaras i många år.