Tekniska data

Program STANDARD Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv Golvstruktur Strukturerad och följsam Nedsmutsningsgrad Lätt till medel Textil användning Hållbara textilier Arbetsbredd (cm) 40 Material 100% PET Textilt material Microfiber Tillverkningstyp PET-vävd bärare med påsydda öglor Struktur Öglad Tvätt temperatur (°C) Max. 90 Tvättrekommendation (°C) 60 Torktemperatur (°C) 60 Tvättcykler¹⁾ cirka 300 Antal (Del(ar)) 1 Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,2 / 30 Mått (L × B) (mm) 400 / 140

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.