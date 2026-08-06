ECO! Mopp Röd 40 cm

Mopp med mikrofiberöglor för utmärkt uppfångning av smuts. Fickfäste.

Specifikationer

Tekniska data

Program STANDARD
Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Golvstruktur Strukturerad och följsam
Nedsmutsningsgrad Lätt till medel
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Material 100% PET
Textilt material Microfiber
Tillverkningstyp PET-vävd bärare med påsydda öglor
Struktur Öglad
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Torktemperatur (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 300
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,2 / 30
Mått (L × B) (mm) 400 / 140

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

ECO! Mopp Röd 40 cm
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring
Rengöringsmedel