Textilrengöringsmedel i tablettform, 16Tabletter

Populärt grundrengöringsmedel i tablettform för rengöring av textilier. Med inkapslingsteknik. I praktisk folie som löses upp vid kontakt med vatten. Ingen eftersköljning behövs.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (Tabletter) 16
Förpackningsenhet (Del(ar)) 20
pH 8,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 72 x 61 x 141
Produkt
  • Effektiv grundrengöring för sprayextraktionsrengöring av textilbeläggningar och inredning
  • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
  • iCapsol-teknologi: ingen sköjning krävs, ytan är snart torr igen
  • Snabbare torktid
  • Hudskydd tack vare individuell förpackning av rengöringspinnarna
  • Lösliga tabletter i en vattenlöslig film som underlättar rengöring
  • Skonsam mot material
  • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
  • Utan blekmedel
  • Förbättrar golvhygienen
  • Angenäm och frisk doft
  • Tablettform
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
  • Bilrekond
  • Textilytor