Textilrengöringsmedel i tablettform, 16Tabletter
Populärt grundrengöringsmedel i tablettform för rengöring av textilier. Med inkapslingsteknik. I praktisk folie som löses upp vid kontakt med vatten. Ingen eftersköljning behövs.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (Tabletter)
|16
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|20
|pH
|8,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|72 x 61 x 141
Produkt
- Effektiv grundrengöring för sprayextraktionsrengöring av textilbeläggningar och inredning
- Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
- iCapsol-teknologi: ingen sköjning krävs, ytan är snart torr igen
- Snabbare torktid
- Hudskydd tack vare individuell förpackning av rengöringspinnarna
- Lösliga tabletter i en vattenlöslig film som underlättar rengöring
- Skonsam mot material
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Utan blekmedel
- Förbättrar golvhygienen
- Angenäm och frisk doft
- Tablettform
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Bilrekond
- Textilytor