Fleecefilterpåse MV 4-6, WD 4-6

De extremt slitstarka fleecefilterpåsarna har en hög grad av dammretention och möjliggör betydligt längre sugintervall jämfört med pappersfilterpåsar. Fleecefilterpåsarna passar till alla universaldammsugare, från MV/WD 4 - 6, i Kärchers Home & Garden-sortiment.

Egenskaper och fördelar
Tre-lager fleece-material
  • För hög sugkraft och effektiv dammfiltrering under användning.
  • Extremt rivtålig, utmärkt för krävande användning.
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 4
Färg Vit
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 190 x 13
Användningsområden
  • Torr smuts
  • Våt smuts