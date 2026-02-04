Fleecefilterpåse MV 4-6, WD 4-6
Extremt slitstarka fleecefilterpåsar med hög grad av dammretention. Betydligt längre sugintervall jämfört med pappersfilterpåsar. Passar till alla universaldammsugare, från MV/WD 4 - 6, i Kärchers Home & Garden-sortiment.
De extremt slitstarka fleecefilterpåsarna har en hög grad av dammretention och möjliggör betydligt längre sugintervall jämfört med pappersfilterpåsar. Fleecefilterpåsarna passar till alla universaldammsugare, från MV/WD 4 - 6, i Kärchers Home & Garden-sortiment.
Egenskaper och fördelar
Tre-lager fleece-material
- För hög sugkraft och effektiv dammfiltrering under användning.
- Extremt rivtålig, utmärkt för krävande användning.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|4
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 190 x 13
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Torr smuts
- Våt smuts