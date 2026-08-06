Mikrofiberdukar inomhus
Nu med förbättrad rengöringseffekt! 2 mikrofiberdukar med kardborrefäste. I mjuk mikrofiber och speciellt utformade för borttagning av smuts på alla släta ytor inomhus.
Nu med förbättrad rengöringseffekt! 2 mikrofiberdukar med kardborrefäste. I mjuk mikrofiber och speciellt utformade för borttagning av smuts på alla släta ytor inomhus.
Egenskaper och fördelar
Torkduk av mikrofiber inomhusbruk
- För glänsande fönster utan ränder
Kardborrefäste
- Tack vare kardborrefästet kan mikrofiberduken snabbt och lätt bytas.
Passar till WV Sprayflaskeset (2.633-129.0)
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Tygfibersammansättning
|80 % polyester, 15 % polyamid
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Fönster och glasytor
- Kakelplattor
- Speglar