Mikrofiberdukar inomhus

Nu med förbättrad rengöringseffekt! 2 mikrofiberdukar med kardborrefäste. I mjuk mikrofiber och speciellt utformade för borttagning av smuts på alla släta ytor inomhus.

Nu med förbättrad rengöringseffekt! 2 mikrofiberdukar med kardborrefäste. I mjuk mikrofiber och speciellt utformade för borttagning av smuts på alla släta ytor inomhus.

Egenskaper och fördelar
Torkduk av mikrofiber inomhusbruk
  • För glänsande fönster utan ränder
Kardborrefäste
  • Tack vare kardborrefästet kan mikrofiberduken snabbt och lätt bytas.
Passar till WV Sprayflaskeset (2.633-129.0)
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 2
Tygfibersammansättning 80 % polyester, 15 % polyamid
Färg Vit
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 70 x 275 x 30
Användningsområden
  • Fönster och glasytor
  • Kakelplattor
  • Speglar