Spolhandtag (endast för ersättning)
Avancerat spolhandtag med optimerat flöde. Små tryckförluster, även vid vattenflöden på upp till 2 500 l/h. Robusthet och hållbarhet för professionell användning. Livsmedelsgodkända och saltvattenbeständiga material ger bästa tänkbara förutsättningar för användning inom livsmedelsindustrin och för kommersiellt bruk. Koppling för HD-slangar M 22 x 1,5.
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|300
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Färg
|antracit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1