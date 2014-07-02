Spolhandtag (endast för ersättning)

Avancerat spolhandtag med optimerat flöde. Små tryckförluster, även vid vattenflöden på upp till 2 500 l/h. Robusthet och hållbarhet för professionell användning. Livsmedelsgodkända och saltvattenbeständiga material ger bästa tänkbara förutsättningar för användning inom livsmedelsindustrin och för kommersiellt bruk. Koppling för HD-slangar M 22 x 1,5.