Komplet je sestavljen iz prilagodljive ploščate cevi s premerom 1 1/4" in objemke za cev iz legiranega jekla (30-40 mm) s krilnim vijakom za priklop, ki ne zahteva uporabo orodja. Kärcherjev komplet cevi z ojačitvijo je še posebej priporočljiv za uporabo v kombinaciji s potopnimi črpalkami za črpanje čiste in umazane vode. Predstavlja idealno rešitev za črpanje večjih količin vode, kot na primer v primeru poplav. 10 m dolgo cev lahko enostavno zvijete skupaj in jo shranite - zavzela bo zelo malo prostora. Maksimalni obratovalni tlak znaša 5 barov.