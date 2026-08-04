Komplet cevi z ojačitvijo
Komplet cevi z ojačitvijo, ki zavzame malo prostora, vključuje prilagodljivo cev z ojačitvijo in objemko za cev iz legiranega jekla. Primeren je za priklop na potopne črpalke. Idealen za prečrpavanje vode oz. izčrpavanje v primeru poplav.
Komplet je sestavljen iz prilagodljive ploščate cevi s premerom 1 1/4" in objemke za cev iz legiranega jekla (30-40 mm) s krilnim vijakom za priklop, ki ne zahteva uporabo orodja. Kärcherjev komplet cevi z ojačitvijo je še posebej priporočljiv za uporabo v kombinaciji s potopnimi črpalkami za črpanje čiste in umazane vode. Predstavlja idealno rešitev za črpanje večjih količin vode, kot na primer v primeru poplav. 10 m dolgo cev lahko enostavno zvijete skupaj in jo shranite - zavzela bo zelo malo prostora. Maksimalni obratovalni tlak znaša 5 barov.
Značilnosti in prednosti
Prilagodljiva ploščata cevKompaktno shranjevanje, ki ne zavzame veliko prostora.
1 1/4" cev za odvodnjavanjeVelik premer za povečan pretok.
Vklj. z objemko za cev iz legiranega jekla in krilnim vijakomPriklop brez uporabe orodja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1 1/4″
|Dolžina cevi (m)
|10
|Porušni tlak (bar)
|max. 5
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|1,201
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,323
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 260 x 55
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Za črpanje vode iz vrtnih ribnikov
- Za uporabo v primeru poplav
- Za odvodnjavanje gradbenih jam do velikosti maks. 100 m³
- Za razne vrste škode, ki jo povzroči voda v hiši ali v kleti (izlitje iz pralnega stroja, vdor podtalne vode)
- Za črpanje vode iz bazenov
- Za montažo v drenažne jaške