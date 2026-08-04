Komplet cevi z ojačitvijo

Komplet cevi z ojačitvijo, ki zavzame malo prostora, vključuje prilagodljivo cev z ojačitvijo in objemko za cev iz legiranega jekla. Primeren je za priklop na potopne črpalke. Idealen za prečrpavanje vode oz. izčrpavanje v primeru poplav.

Komplet je sestavljen iz prilagodljive ploščate cevi s premerom 1 1/4" in objemke za cev iz legiranega jekla (30-40 mm) s krilnim vijakom za priklop, ki ne zahteva uporabo orodja. Kärcherjev komplet cevi z ojačitvijo je še posebej priporočljiv za uporabo v kombinaciji s potopnimi črpalkami za črpanje čiste in umazane vode. Predstavlja idealno rešitev za črpanje večjih količin vode, kot na primer v primeru poplav. 10 m dolgo cev lahko enostavno zvijete skupaj in jo shranite - zavzela bo zelo malo prostora. Maksimalni obratovalni tlak znaša 5 barov.

Značilnosti in prednosti
Komplet cevi z ojačitvijo: Prilagodljiva ploščata cev
Prilagodljiva ploščata cev
Kompaktno shranjevanje, ki ne zavzame veliko prostora.
Komplet cevi z ojačitvijo: 1 1/4" cev za odvodnjavanje
1 1/4" cev za odvodnjavanje
Velik premer za povečan pretok.
Komplet cevi z ojačitvijo: Vklj. z objemko za cev iz legiranega jekla in krilnim vijakom
Vklj. z objemko za cev iz legiranega jekla in krilnim vijakom
Priklop brez uporabe orodja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 1 1/4″
Dolžina cevi (m) 10
Porušni tlak (bar) max. 5
Barva antracit
Teža (Kg) 1,201
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,323
Mere (D × Š × V) (mm) 260 x 260 x 55
Področja uporabe
  • Za črpanje vode iz vrtnih ribnikov
  • Za uporabo v primeru poplav
  • Za odvodnjavanje gradbenih jam do velikosti maks. 100 m³
  • Za razne vrste škode, ki jo povzroči voda v hiši ali v kleti (izlitje iz pralnega stroja, vdor podtalne vode)
  • Za črpanje vode iz bazenov
  • Za montažo v drenažne jaške