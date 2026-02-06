Optimalno čiščenje notranjosti vozila s posebnim kompletom dodatkov za čiščenje avtomobila za naprave VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax. Široka sesalna šoba za oblazinjenje omogoča hitro in učinkovito čiščenje oblazinjenja in sedežev v avtomobilu. Gibka podaljšana sesalna šoba je idealna za čiščenje težko dosegljivih mest, kot so reže, dolga in prilagodljiva sesalna šoba za špranje pa doseže tudi ozka mesta.