Komplet dodatkov za čiščenje avtomobila
S kompletom dodatkov za čiščenje avtomobila za modele VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax v hipu očistite notranjost vozila.
Optimalno čiščenje notranjosti vozila s posebnim kompletom dodatkov za čiščenje avtomobila za naprave VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax. Široka sesalna šoba za oblazinjenje omogoča hitro in učinkovito čiščenje oblazinjenja in sedežev v avtomobilu. Gibka podaljšana sesalna šoba je idealna za čiščenje težko dosegljivih mest, kot so reže, dolga in prilagodljiva sesalna šoba za špranje pa doseže tudi ozka mesta.
Značilnosti in prednosti
Široka sesalna šoba za oblazinjenje
- Hitro in učinkovito očisti tudi večje površine.
Prilagodljiva sesalna šoba za špranje
- Prilagodljiva sesalna šoba za špranje omogoča čiščenje ozkih mest.
Gibka podaljšana sesalna šoba
- Z gibko podaljšano sesalno šobo je mogoče doseči tudi težko dostopna mesta.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,749
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Notranjost avtomobila
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Avtomobilski sedeži