Hadica PrimoFlex 1" 1m
Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1" od 1 metra pre individuálne nastavenie dĺžky (max. 50 m). S tkaninovou výstužou odolnou proti tlaku. Zdraviu neškodná.
Kvalitná hadica PrimoFlex® s priemerom 1 "a maximálnou dĺžkou 50 m je ideálna na zalievanie malých a veľkých plôch a záhrad. 3-vrstvová záhradná hadica s tlakovo odolnou tkanou výstužou neobsahuje ftaláty (<0,1) %), ako aj kadmium, bárium a olovo, je teda úplne neškodná pre zdravie. Vonkajšia vrstva je odolná proti poveternostným vplyvom, chráni materiál a nepriehľadná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici. Tlak pri roztrhnutí je 20 bar. Teplotná odolnosť od -20 do 65 ° C. Záhradné hadice Kärcher sú mimoriadne flexibilné, robustné a odolné proti zlomeniu. Výhody sú zrejmé: dlhá životnosť a ľahká manipulácia.
Vlastnosti a výhody
3 vrstvy
- Odolnosť voči prelomeniu
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
- Pre ľahkú manipuláciu.
High temperature resistance from 0 to +40 °C
- Obzvlášť odolná
Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
- Zdravotne neškodná a ekologická.
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
- Vysoká životnosť.
Kvalitná záhradná hadica bez obsahu ftalátov
- Zdravotne neškodná a ekologická.
Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
- Obzvlášť odolná
Metrový tovar
- Dĺžku hadice je možné skrátiť individuálne.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1″
|Dĺžka hadice (m)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|18
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|580 x 580 x 240
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia