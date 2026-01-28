Hadica PrimoFlex 1" 1m

Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1" od 1 metra pre individuálne nastavenie dĺžky (max. 50 m). S tkaninovou výstužou odolnou proti tlaku. Zdraviu neškodná.

Kvalitná hadica PrimoFlex® s priemerom 1 "a maximálnou dĺžkou 50 m je ideálna na zalievanie malých a veľkých plôch a záhrad. 3-vrstvová záhradná hadica s tlakovo odolnou tkanou výstužou neobsahuje ftaláty (<0,1) %), ako aj kadmium, bárium a olovo, je teda úplne neškodná pre zdravie. Vonkajšia vrstva je odolná proti poveternostným vplyvom, chráni materiál a nepriehľadná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici. Tlak pri roztrhnutí je 20 bar. Teplotná odolnosť od -20 do 65 ° C. Záhradné hadice Kärcher sú mimoriadne flexibilné, robustné a odolné proti zlomeniu. Výhody sú zrejmé: dlhá životnosť a ľahká manipulácia.

Vlastnosti a výhody
3 vrstvy
  • Odolnosť voči prelomeniu
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
  • Pre ľahkú manipuláciu.
  • Obzvlášť odolná
Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
  • Zdravotne neškodná a ekologická.
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
  • Vysoká životnosť.
Kvalitná záhradná hadica bez obsahu ftalátov
  • Zdravotne neškodná a ekologická.
Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
  • Obzvlášť odolná
Metrový tovar
  • Dĺžku hadice je možné skrátiť individuálne.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1″
Dĺžka hadice (m) 50
Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 18
Rozmery (d x š x v) (mm) 580 x 580 x 240
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia