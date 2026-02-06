Filter nasávaného vzduchu
Filtruje jemnejšie častice zo vzduchu počas vysávania: Filter prívodu vzduchu je vhodný pre zariadenia VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily a VC 7 Cordless yourMax.
Ako súčasť 3-stupňového filtračného systému s cyklónom, nasávaním vzduchu a HEPA alebo špongiovým filtrom, filter nasávania vzduchu filtruje zo vzduchu jemnejšie častice počas vysávania, predtým, než je vzduch opäť vyčistený výfukovým filtrom (HEPA 12 alebo výfuková pena filter, v závislosti od zariadenia). Naše odporúčanie: Pravidelné čistenie filtra nasávania vzduchu oklepávaním nahromadeného prachu a pomocou nástroja na čistenie filtra od Kärcher. Kompatibilné so zariadeniami VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily
Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť
- Jednoduché čistenie pomocou nástroja na čistenie filtra.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Sivá
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|130 x 50 x 50
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Suché nečistoty