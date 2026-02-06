Filter nasávaného vzduchu

Filtruje jemnejšie častice zo vzduchu počas vysávania: Filter prívodu vzduchu je vhodný pre zariadenia VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily a VC 7 Cordless yourMax.

Ako súčasť 3-stupňového filtračného systému s cyklónom, nasávaním vzduchu a HEPA alebo špongiovým filtrom, filter nasávania vzduchu filtruje zo vzduchu jemnejšie častice počas vysávania, predtým, než je vzduch opäť vyčistený výfukovým filtrom (HEPA 12 alebo výfuková pena filter, v závislosti od zariadenia). Naše odporúčanie: Pravidelné čistenie filtra nasávania vzduchu oklepávaním nahromadeného prachu a pomocou nástroja na čistenie filtra od Kärcher. Kompatibilné so zariadeniami VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily

Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť
  • Jednoduché čistenie pomocou nástroja na čistenie filtra.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Sivá
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 130 x 50 x 50
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty