Mini turbo kefa
Extra sací výkon pre maximálny čistiaci výkon: mini-turbo kefa poskytuje optimálny zber nečistôt a účinne odstraňuje aj chlpy domácich miláčikov. K dispozícii ako príslušenstvo.
Mini turbo kefa bez námahy odstraňuje vlákna a chlpy domácich miláčikov z čalúneného nábytku a mnohých ďalších povrchov pomocou rýchlo sa otáčajúcej valcovej kefy. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti je ideálny na čistenie v stiesnených priestoroch a na ťažko dostupných miestach. Po použití je možné valcovú kefu ľahko vybrať z trysky a vyčistiť. Mini turbo kefka je ideálnym doplnkom k vysávačom VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily a VC 7 Cordless yourMax.
Vlastnosti a výhody
Pre dôkladné a spoľahlivé odstránenie zvieracích chlpov
- Rýchlo sa otáčajúca kefa zvyšuje čistiacu silu.
- Chlpy domácich zvierat, vlákna a mnoho ďalších nečistôt sú účinne odstránené.
- Ideálne na čalúnený nábytok a na čistenie v stiesnených priestoroch.
Odnímateľná kefa
- Kefa sa dá ľahko vybrať na čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|146 x 143 x 86
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čalúnenie
- Matrac