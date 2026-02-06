Mini turbo kefa

Extra sací výkon pre maximálny čistiaci výkon: mini-turbo kefa poskytuje optimálny zber nečistôt a účinne odstraňuje aj chlpy domácich miláčikov. K dispozícii ako príslušenstvo.

Mini turbo kefa bez námahy odstraňuje vlákna a chlpy domácich miláčikov z čalúneného nábytku a mnohých ďalších povrchov pomocou rýchlo sa otáčajúcej valcovej kefy. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti je ideálny na čistenie v stiesnených priestoroch a na ťažko dostupných miestach. Po použití je možné valcovú kefu ľahko vybrať z trysky a vyčistiť. Mini turbo kefka je ideálnym doplnkom k vysávačom VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily a VC 7 Cordless yourMax.

Vlastnosti a výhody
Pre dôkladné a spoľahlivé odstránenie zvieracích chlpov
  • Rýchlo sa otáčajúca kefa zvyšuje čistiacu silu.
  • Chlpy domácich zvierat, vlákna a mnoho ďalších nečistôt sú účinne odstránené.
  • Ideálne na čalúnený nábytok a na čistenie v stiesnených priestoroch.
Odnímateľná kefa
  • Kefa sa dá ľahko vybrať na čistenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 146 x 143 x 86
Oblasti využitia
  • Čalúnenie
  • Matrac