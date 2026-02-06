Plochý skladaný filter pre WD 4/5/6
Plochý skladaný filter na vysávanie jemných a hrubých nečistôt a kvapalín bez nutnosti výmeny filtra.
Plochý skladaný filter KFI 4410 umožňuje mokré aj suché vysávanie bez neustáleho zastavovania kvôli výmene filtrov. Počas používania spoľahlivo zaisťuje vysoký sací výkon a filtráciu prachu. Plochý skladaný filter, umiestnený v patentovanej filtračnej kazete, sa dá mimoriadne jednoducho a rýchlo vymeniť – a to všetko bez kontaktu s nečistotami: jednoducho otvorte filtračnú kazetu, vymeňte filter, zatvorte filtračnú kazetu a hotovo! Špeciálne vyvinutý pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 4–7 a KWD 4–6.
Vlastnosti a výhody
Filtračný materiál vyrobený z celulózy
- Pre vysoký sací výkon a vysokú filtráciu prachu počas používania.
Patentovaná technológia vyberania filtra
- Pre mokré a suché vysávanie bez potreby ďalšej výmeny filtra.
- Plochý skladaný filter je možné vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd otvorením filtračného boxu – bez kontaktu s nečistotami.
Pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 4–7, KWD 4–6
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Hnedá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T
Oblasti využitia
- Jemné nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Kvapaliny