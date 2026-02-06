Plochý skladaný filter pre WD 4/5/6

Plochý skladaný filter na vysávanie jemných a hrubých nečistôt a kvapalín bez nutnosti výmeny filtra.

Plochý skladaný filter KFI 4410 umožňuje mokré aj suché vysávanie bez neustáleho zastavovania kvôli výmene filtrov. Počas používania spoľahlivo zaisťuje vysoký sací výkon a filtráciu prachu. Plochý skladaný filter, umiestnený v patentovanej filtračnej kazete, sa dá mimoriadne jednoducho a rýchlo vymeniť – a to všetko bez kontaktu s nečistotami: jednoducho otvorte filtračnú kazetu, vymeňte filter, zatvorte filtračnú kazetu a hotovo! Špeciálne vyvinutý pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 4–7 a KWD 4–6.

Vlastnosti a výhody
Filtračný materiál vyrobený z celulózy
  • Pre vysoký sací výkon a vysokú filtráciu prachu počas používania.
Patentovaná technológia vyberania filtra
  • Pre mokré a suché vysávanie bez potreby ďalšej výmeny filtra.
  • Plochý skladaný filter je možné vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd otvorením filtračného boxu – bez kontaktu s nečistotami.
Pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 4–7, KWD 4–6
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Hnedá
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 163 x 104 x 50
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Jemné nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Kvapaliny