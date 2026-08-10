Ramenný popruh
Pohodlná a ľahká práca: ergonomický ramenný popruh pre dlhodobú prácu bez námahy. Kompatibilný s mnohými akumulátorovými záhradnými zariadeniami od spoločnosti Kärcher.
Ergonomický ramenný popruh umožňuje dlhšiu prácu s rôznymi akumulátorovými záhradnými zariadeniami od spoločnosti Kärcher bez únavy. Ľahko sa nosí a odbremení používateľa. Kompatibilný s odstraňovačmi buriny WRE 4 Battery, WRE 18-55, fukármi lístia a vysávačmi BLV 36-240 a BLV 18-200, ako aj s inými akumulátorovými záhradnými zariadeniami.
Vlastnosti a výhody
Pogumované chrániče ramien
- Zabezpečí maximálne pohodlie pri práci.
Ramenný popruh s nastaviteľnou dĺžkou
- Pre rôznu výšku tela.
Bezpečnostný uzáver
- V prípade príliš vysokej ťažnej sily zariadenia sa záves otvorí sám.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|240 x 60 x 50