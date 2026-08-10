Ramenný popruh

Pohodlná a ľahká práca: ergonomický ramenný popruh pre dlhodobú prácu bez námahy. Kompatibilný s mnohými akumulátorovými záhradnými zariadeniami od spoločnosti Kärcher.

Ergonomický ramenný popruh umožňuje dlhšiu prácu s rôznymi akumulátorovými záhradnými zariadeniami od spoločnosti Kärcher bez únavy. Ľahko sa nosí a odbremení používateľa. Kompatibilný s odstraňovačmi buriny WRE 4 Battery, WRE 18-55, fukármi lístia a vysávačmi BLV 36-240 a BLV 18-200, ako aj s inými akumulátorovými záhradnými zariadeniami.

Vlastnosti a výhody
Pogumované chrániče ramien
  • Zabezpečí maximálne pohodlie pri práci.
Ramenný popruh s nastaviteľnou dĺžkou
  • Pre rôznu výšku tela.
Bezpečnostný uzáver
  • V prípade príliš vysokej ťažnej sily zariadenia sa záves otvorí sám.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 240 x 60 x 50