Súprava s tkanou hadicou
Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách.
Súprava sa skladá z flexibilnej plochej hadice 1 1/4“ a antikorovej hadicovej objímky (30 - 40 mm) s krídlovou skrutkou na pripojenie bez náradia. Túto súpravu s tkanou hadicou značky Kärcher obzvlášť odporúčame na používanie s kalovými ponornými čerpadlami a ponornými čerpadlami na čistú vodu. Je to ideálne riešenie pre odčerpávanie veľkého objemu vody napríklad pri záplavách. 10 m dlhá hadica sa dá zrolovať na plocho, čím nezaberá veľa miesta. Maximálny prevádzkový tlak činí 5 barov.
Vlastnosti a výhody
Flexibilná plochá hadicaÚsporné a kompaktné odkladanie.
Odvodňovacia hadica 1/4"Väčší priemer pre zvýšený prietok.
Vrát. antikorovej hadicovej objímky s krídlovou skrutkouPripájanie bez náradia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1 1/4″
|Dĺžka hadice (m)
|10
|Tlak prasknutia (bar)
|max. 5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|1,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 260 x 55
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok
- Na použitie pri záplavách
- Na odčerpávanie stavebných jám do max. 100 m³
- Na škody spôsobené vodou v dome a pivnici (vytečenia pračky/prienik spodnej vody)
- Na odčerpávanie vody z bazénov
- Na inštaláciu v drenážnej šachte