Súprava s tkanou hadicou

Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách.

Súprava sa skladá z flexibilnej plochej hadice 1 1/4“ a antikorovej hadicovej objímky (30 - 40 mm) s krídlovou skrutkou na pripojenie bez náradia. Túto súpravu s tkanou hadicou značky Kärcher obzvlášť odporúčame na používanie s kalovými ponornými čerpadlami a ponornými čerpadlami na čistú vodu. Je to ideálne riešenie pre odčerpávanie veľkého objemu vody napríklad pri záplavách. 10 m dlhá hadica sa dá zrolovať na plocho, čím nezaberá veľa miesta. Maximálny prevádzkový tlak činí 5 barov.

Vlastnosti a výhody
Súprava s tkanou hadicou: Flexibilná plochá hadica
Flexibilná plochá hadica
Úsporné a kompaktné odkladanie.
Súprava s tkanou hadicou: Odvodňovacia hadica 1/4"
Odvodňovacia hadica 1/4"
Väčší priemer pre zvýšený prietok.
Súprava s tkanou hadicou: Vrát. antikorovej hadicovej objímky s krídlovou skrutkou
Vrát. antikorovej hadicovej objímky s krídlovou skrutkou
Pripájanie bez náradia.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1 1/4″
Dĺžka hadice (m) 10
Tlak prasknutia (bar) max. 5
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 1,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 260 x 55
Oblasti využitia
  • Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok
  • Na použitie pri záplavách
  • Na odčerpávanie stavebných jám do max. 100 m³
  • Na škody spôsobené vodou v dome a pivnici (vytečenia pračky/prienik spodnej vody)
  • Na odčerpávanie vody z bazénov
  • Na inštaláciu v drenážnej šachte