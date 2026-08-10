Zastrihávací nôž pre LTR Battery
Rastie v záhrade porast na ťažko dostupných miestach? Po použití noža pre kosačku s dvojitou čepeľou, ktorý je vhodný pre všetky strunové kosačky 18 V a 36 V Kärcher Battery Power, už nie.
Pod kríkmi je mach, pod krovinami rastie burina a rozrastá sa divoký porast. Teraz je čas znova nastoliť poriadok. Náročné práce ako je táto, sa vykonávajú veľmi dobre s vysokokvalitnými vyžínacími nožmi s dvojitou čepeľou v dvojitom balení, ktoré sú vhodné na použitie vo vyžínačoch Battery Power s batériou 18 V a 36 V od spoločnosti Kärcher. To znamená, že divoký porast, mach a burina môžu byť odstránené aj z miest v záhrade, ktoré sú pre kosačku len ťažko dostupné.
Vlastnosti a výhody
Masívne použitie
- S týmto robustným nožom odrežete aj silné porasty.
Nôž strunovej kosačky s dvojitou čepeľou
- Efektívny výsledok strihania vďaka nožu s dvojitou čepeľou.
- Jeho ostré rezné hrany presne a jasne zastrihnú všetky kontúry a okraje.
Výmena noža strunovej kosačky bez pomoci špeciálneho nástroja
- Nôž je možné vymeniť iba pomocou zopár jednoduchých krokov.
Praktické dvojbalenie
- Súčasťou balenia sú 2 vyžínacie nože s dvojitými čepeľami z odolného plastu.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
- Ideálne na použitie v akumulátorových strunových kosačkách 18 V a 36 V od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet čepelí
|2
|Šírka rezu (cm)
|23
|Farba
|Sivá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|115 x 75 x 36
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika