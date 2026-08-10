Zastrihávací nôž pre LTR Battery

Rastie v záhrade porast na ťažko dostupných miestach? Po použití noža pre kosačku s dvojitou čepeľou, ktorý je vhodný pre všetky strunové kosačky 18 V a 36 V Kärcher Battery Power, už nie.

Pod kríkmi je mach, pod krovinami rastie burina a rozrastá sa divoký porast. Teraz je čas znova nastoliť poriadok. Náročné práce ako je táto, sa vykonávajú veľmi dobre s vysokokvalitnými vyžínacími nožmi s dvojitou čepeľou v dvojitom balení, ktoré sú vhodné na použitie vo vyžínačoch Battery Power s batériou 18 V a 36 V od spoločnosti Kärcher. To znamená, že divoký porast, mach a burina môžu byť odstránené aj z miest v záhrade, ktoré sú pre kosačku len ťažko dostupné.

Vlastnosti a výhody
Masívne použitie
  • S týmto robustným nožom odrežete aj silné porasty.
Nôž strunovej kosačky s dvojitou čepeľou
  • Efektívny výsledok strihania vďaka nožu s dvojitou čepeľou.
  • Jeho ostré rezné hrany presne a jasne zastrihnú všetky kontúry a okraje.
Výmena noža strunovej kosačky bez pomoci špeciálneho nástroja
  • Nôž je možné vymeniť iba pomocou zopár jednoduchých krokov.
Praktické dvojbalenie
  • Súčasťou balenia sú 2 vyžínacie nože s dvojitými čepeľami z odolného plastu.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
  • Ideálne na použitie v akumulátorových strunových kosačkách 18 V a 36 V od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet čepelí 2
Šírka rezu (cm) 23
Farba Sivá
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 115 x 75 x 36
Oblasti využitia
  • Trávnik
  • Okraje trávnika