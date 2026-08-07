CarpetPro čistič iCapsol RM 760 OA, 10kg
Hĺbkový čistiaci prášok na extrakciu rozprašovaním na všetky textilné podlahové krytiny. Nie je potrebné oplachovať, vďaka inovatívnej technológii iCapsol. S pohlcovačom zápachu.
Vyvinuté pre časovo úsporné, mechanické hĺbkové čistenie kobercov v jedinom kroku bez potreby oplachovania: náš CarpetPro Cleaner iCapsol, prášok RM 760 OA. Tento výkonný čistiaci prášok, vhodný na použitie s našimi tepovačmi Puzzi, ako aj so strojmi na čistenie kobercov (BRC), je vybavený inovatívnou technológiou iCapsol. Pri aplikácii na čisté textilné podlahové krytiny sa nečistoty doslova zapuzdria a po vyschnutí kryštalizujú, takže ich možno jednoducho vysať vákuovou kefou bez akéhokoľvek oplachovania. To zaisťuje veľmi krátke časy schnutia, takže používatelia môžu chodiť po koberci znova takmer okamžite. Dokonca aj ťažký olej, mastnota a minerálne znečistenie sú spoľahlivo odstránené, zatiaľ čo integrovaný pohlcovač zápachu účinne eliminuje nepríjemné pachy, ako je tabakový dym, moč alebo pot. Hĺbkový čistič bez fosfátov je certifikovaný spoločnosťou Woolsafe, takže ho možno použiť nielen na syntetické vlákna, ale aj na prírodné vlákna vyrobené z vlny. Jeho práškové zloženie umožňuje jednoduchú a bezpečnú manipuláciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (kg)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10
Vlastnosti
- Účinný prostriedok na základné čistenie pre extrakciu s nástrekom textilných krytín a čalúnenia
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
- Technológia iCapsol: Nie je potrebné oplachovanie, tým rýchlejšie je vysušenie povrchov
- Šetrný k materiálu
- Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
- S integrovaným odstraňovačom pachov. Účinne odstraňuje nepríjemné pachy ako pot, moč, nikotín a pod.
- Kratšia doba schnutia
- Zlepšuje hygienu podlahy
- Neobsahuje bielidlo
- Príjemná, svieža vôňa
- WoolSafe certifikovaný pre aplikačnú koncentráciu
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Textilné povrchy