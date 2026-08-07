CarpetPro prostriedok na oplachovanie RM 763, 1l
Neutralizačný, rýchloschnúci oplach na koberce, ako aj na syntetické a prírodné textilné povrchy. Odstraňuje nečistoty a zvyšky povrchovo aktívnych látok, osviežuje vlákna a oživuje farby
Rýchloschnúci oplach CarpetPro RM 763 od spoločnosti Kärcher znižuje potrebu oplachovania až o 50 percent a zároveň osviežuje vlákna a oživuje farby na všetkých textilných podlahových krytinách – rýchlo, jednoducho a bezpečne. Pri aplikácii po hĺbkovom čistení neutralizačný oplach, určený na extrakciu postrekom pomocou 1-krokovej metódy s rozprašovacími strojmi Puzzi alebo strojmi na čistenie kobercov (BRC), spoľahlivo odstraňuje zvyšky povrchovo aktívnych látok, ako aj ľahký olej, mastnotu a nečistoty na minerálnej báze. Oplach s certifikátom Woolsafe má spoľahlivý neutralizačný účinok na syntetické aj prírodné kobercové vlákna citlivé na zásady vyrobené z materiálov, ako je čistá nová vlna a ovčia vlna. Nízke požiadavky na oplachovanie a rýchloschnúce prostriedku CarpetPro RM 763 extrémne urýchľujú čas schnutia, čo znamená, že povrchy môžu byť po vyčistení znovu použité.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|1
|Jednotka balenia (Kus(y))
|12
|Hodnota pH
|3,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|75 x 75 x 270
Vlastnosti
- Skracuje dobu čistenia o 50 %
- Kratšia doba schnutia
- Rýchle schnutie
- Oživuje farby a vlákna
- Neutralizácia alkalicky citlivých vlákien ako je vlna
- Príjemná, svieža vôňa
- Šetrný k materiálu
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Textilné povrchy