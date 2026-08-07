CarpetPro prostriedok na oplachovanie RM 763, 1l

Neutralizačný, rýchloschnúci oplach na koberce, ako aj na syntetické a prírodné textilné povrchy. Odstraňuje nečistoty a zvyšky povrchovo aktívnych látok, osviežuje vlákna a oživuje farby

Rýchloschnúci oplach CarpetPro RM 763 od spoločnosti Kärcher znižuje potrebu oplachovania až o 50 percent a zároveň osviežuje vlákna a oživuje farby na všetkých textilných podlahových krytinách – rýchlo, jednoducho a bezpečne. Pri aplikácii po hĺbkovom čistení neutralizačný oplach, určený na extrakciu postrekom pomocou 1-krokovej metódy s rozprašovacími strojmi Puzzi alebo strojmi na čistenie kobercov (BRC), spoľahlivo odstraňuje zvyšky povrchovo aktívnych látok, ako aj ľahký olej, mastnotu a nečistoty na minerálnej báze. Oplach s certifikátom Woolsafe má spoľahlivý neutralizačný účinok na syntetické aj prírodné kobercové vlákna citlivé na zásady vyrobené z materiálov, ako je čistá nová vlna a ovčia vlna. Nízke požiadavky na oplachovanie a rýchloschnúce prostriedku CarpetPro RM 763 extrémne urýchľujú čas schnutia, čo znamená, že povrchy môžu byť po vyčistení znovu použité.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 12
Hodnota pH 3,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 75 x 75 x 270
Vlastnosti
  • Skracuje dobu čistenia o 50 %
  • Kratšia doba schnutia
  • Rýchle schnutie
  • Oživuje farby a vlákna
  • Neutralizácia alkalicky citlivých vlákien ako je vlna
  • Príjemná, svieža vôňa
  • Šetrný k materiálu
CarpetPro prostriedok na oplachovanie RM 763, 1l
CarpetPro prostriedok na oplachovanie RM 763, 1l
CarpetPro prostriedok na oplachovanie RM 763, 1l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasti využitia
  • Textilné povrchy
Príslušenstvo