CarpetPro Protector RM 762, 5l
Woolsafe-certifikovaná ochrana pre všetky textilné povrchy. Zapečaťuje vlákna, zvyšuje ich odolnosť a poskytuje dlhodobú ochranu pred suchými a mokrými nečistotami.
Použitie CarpetPro Protector RM 762 od Kärcher po hĺbkovom čistení účinne zabraňuje rýchlemu opätovnému znečisteniu počas dlhších intervalov medzi čisteniami, čo zase znižuje náklady. Špeciálny chránič pre syntetické a prírodné vlákna má certifikát Woolsafe, zapečaťuje vlákna namiesto toho, aby sa k nim prilepil, a zvyšuje ich odolnosť. Zaschnutá špina voľne sedí na ošetrených povrchoch a dá sa ľahko povysávať. Na druhej strane vlhká špina sa vytvára na povrchu vlákien, čo uľahčuje jej odstránenie. CarpetPro Protector RM 762 je vhodný na použitie s rozprašovacími extrakčnými strojmi Puzzi alebo jednoduchými rozprašovacími jednotkami a pretože neobsahuje fosfáty, zabraňuje tvorbe rias vo vodnom okruhu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|2
|Hodnota pH
|5
|Hmotnosť (kg)
|5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|192 x 145 x 248
Vlastnosti
- Mimoriadne účinná ochrana všetkých textilných povrchov
- Vlákna sa nezlepia
- Suché nečistoty voľne sedia na podkladovom materiáli a dajú sa ľahko vysávať
- Mokré nečistoty stečú
- Spomaľuje opätovné znečistenie
- Intervaly mokrého čistenia sa môžu predĺžiť
- Mimoriadne úsporný
- Bez fosfátov
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Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Textilné povrchy