CarpetPro Protector RM 762, 5l

Woolsafe-certifikovaná ochrana pre všetky textilné povrchy. Zapečaťuje vlákna, zvyšuje ich odolnosť a poskytuje dlhodobú ochranu pred suchými a mokrými nečistotami.

Použitie CarpetPro Protector RM 762 od Kärcher po hĺbkovom čistení účinne zabraňuje rýchlemu opätovnému znečisteniu počas dlhších intervalov medzi čisteniami, čo zase znižuje náklady. Špeciálny chránič pre syntetické a prírodné vlákna má certifikát Woolsafe, zapečaťuje vlákna namiesto toho, aby sa k nim prilepil, a zvyšuje ich odolnosť. Zaschnutá špina voľne sedí na ošetrených povrchoch a dá sa ľahko povysávať. Na druhej strane vlhká špina sa vytvára na povrchu vlákien, čo uľahčuje jej odstránenie. CarpetPro Protector RM 762 je vhodný na použitie s rozprašovacími extrakčnými strojmi Puzzi alebo jednoduchými rozprašovacími jednotkami a pretože neobsahuje fosfáty, zabraňuje tvorbe rias vo vodnom okruhu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 2
Hodnota pH 5
Hmotnosť (kg) 5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Mimoriadne účinná ochrana všetkých textilných povrchov
  • Vlákna sa nezlepia
  • Suché nečistoty voľne sedia na podkladovom materiáli a dajú sa ľahko vysávať
  • Mokré nečistoty stečú
  • Spomaľuje opätovné znečistenie
  • Intervaly mokrého čistenia sa môžu predĺžiť
  • Mimoriadne úsporný
  • Bez fosfátov
CarpetPro Protector RM 762, 5l
CarpetPro Protector RM 762, 5l

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Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Textilné povrchy
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