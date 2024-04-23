Adapter 2 M22IG-TR22AG

Adapter 2 to connect the old device with the new hose and the old gun with the new hose

Specifications

Technical data

Temperature (°C) max. 155
Max. pressure (bar) 300
Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0,2
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