Adapter 8 TR20IG-M18AG

Adapter 8 to connect the new spray lance with the old nozzle

Specifications

Technical data

Temperature (°C) max. 155
Max. pressure (bar) 300
Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0,1
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