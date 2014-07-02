Фільтр HEPA 12
Високоефективний HEPA-фільтр затримує пилок, спори грибків, бактерії і виділення пилових кліщів. Фільтр гарантує надійну фільтрацію всіх алергенів і пилу, забезпечуючи бездоганну чистоту. Фільтрується 99,9% часток розміром понад 0,3 мкм, і таким чином повітря на виході чистіше, ніж повітря в приміщенні. Ідеальне рішення для схильних до алергії людей!
Високоефективний HEPA-фільтр затримує пилок, спори грибків, бактерії і виділення пилових кліщів. Фільтр гарантує надійну фільтрацію всіх алергенів і пилу, забезпечуючи бездоганну чистоту. Фільтрується 99,9% часток розміром понад 0,3 мкм, і таким чином повітря на виході чистіше, ніж повітря в приміщенні. Ідеальне рішення для схильних до алергії людей!
Особливості та переваги
Висока ефективність фільтрації
- Надійно затримує пилок, спори грибків, бактерії та виділення пилових кліщів.
- Ефективна фільтрація пилу та алергенів.
Ідеально підходить для тих, хто страждає на алергію
- Фільтрування 99,9% алергенних частинок розміром понад 0,3 мкм.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,067
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,107
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|158 x 105 x 22