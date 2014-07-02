Фільтр HEPA 12

Високоефективний HEPA-фільтр затримує пилок, спори грибків, бактерії і виділення пилових кліщів. Фільтр гарантує надійну фільтрацію всіх алергенів і пилу, забезпечуючи бездоганну чистоту. Фільтрується 99,9% часток розміром понад 0,3 мкм, і таким чином повітря на виході чистіше, ніж повітря в приміщенні. Ідеальне рішення для схильних до алергії людей!

Високоефективний HEPA-фільтр затримує пилок, спори грибків, бактерії і виділення пилових кліщів. Фільтр гарантує надійну фільтрацію всіх алергенів і пилу, забезпечуючи бездоганну чистоту. Фільтрується 99,9% часток розміром понад 0,3 мкм, і таким чином повітря на виході чистіше, ніж повітря в приміщенні. Ідеальне рішення для схильних до алергії людей!

Особливості та переваги
Висока ефективність фільтрації
  • Надійно затримує пилок, спори грибків, бактерії та виділення пилових кліщів.
  • Ефективна фільтрація пилу та алергенів.
Ідеально підходить для тих, хто страждає на алергію
  • Фільтрування 99,9% алергенних частинок розміром понад 0,3 мкм.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,067
Вага (з упаковкою) (кг) 0,107
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 158 x 105 x 22
Сумісна техніка