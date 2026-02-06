Фільтр HEPA 12

Гігієнічний HEPA-фільтр (згідно з EN 1822:1998) забезпечує випуск з пилососа чистішого повітря, ніж повітря в приміщенні.

Гігієнічний HEPA-фільтр (відповідно EN 1822:1998) надійно затримує дрібні частинки бруду, що містяться в повітрі (пилок, алергенний пил тощо). Завдяки його високій ефективності повітря, що виходить з пилососа, виявляється чистішим, ніж повітря в приміщенні, в якому проводиться прибирання. Рекомендується замювати фільтр щорічно. Гігієнічний фільтр HEPA 12 підходить до апаратів VC 6 Cordless (Premium) ourFamily та VC 7 Cordless yourMax.

Особливості та переваги
Дрібний фільтр
  • Надійно затримує пилок та інші дрібні частки бруду, що провокують алергію.
Зручна заміна
  • Швидко та легко замінюється завдяки магнітній фіксації.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,034
Вага (з упаковкою) (кг) 0,055
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 90 x 50 x 50
Області застосування
  • Сухе сміття
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.