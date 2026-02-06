Гігієнічний HEPA-фільтр (відповідно EN 1822:1998) надійно затримує дрібні частинки бруду, що містяться в повітрі (пилок, алергенний пил тощо). Завдяки його високій ефективності повітря, що виходить з пилососа, виявляється чистішим, ніж повітря в приміщенні, в якому проводиться прибирання. Рекомендується замювати фільтр щорічно. Гігієнічний фільтр HEPA 12 підходить до апаратів VC 6 Cordless (Premium) ourFamily та VC 7 Cordless yourMax.