Фільтр HEPA 12
Гігієнічний HEPA-фільтр (згідно з EN 1822:1998) забезпечує випуск з пилососа чистішого повітря, ніж повітря в приміщенні.
Гігієнічний HEPA-фільтр (відповідно EN 1822:1998) надійно затримує дрібні частинки бруду, що містяться в повітрі (пилок, алергенний пил тощо). Завдяки його високій ефективності повітря, що виходить з пилососа, виявляється чистішим, ніж повітря в приміщенні, в якому проводиться прибирання. Рекомендується замювати фільтр щорічно. Гігієнічний фільтр HEPA 12 підходить до апаратів VC 6 Cordless (Premium) ourFamily та VC 7 Cordless yourMax.
Особливості та переваги
Дрібний фільтр
- Надійно затримує пилок та інші дрібні частки бруду, що провокують алергію.
Зручна заміна
- Швидко та легко замінюється завдяки магнітній фіксації.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,034
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,055
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|90 x 50 x 50
Області застосування
- Сухе сміття