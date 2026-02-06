Фільтр HEPA 13 для VC 3
Гігієнічний фільтр HEPA 13 (EN 1822: 1998) для мультициклонного пилососа Kärcher VC 3 безпечно і надійно фільтрує найдрібніший пил, в тому числі частки, що викликають алергію.
Особливості та переваги
Висока ефективність фільтрації
Ідеально підходить для тих, хто страждає на алергію
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,061
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,113
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|125 x 125 x 29
Області застосування
- Сухе сміття