Насадка для паркету для VC 3, VC 2

Насадка з м'якою щетиною для дбайливого очищення твердих підлогових покриттів (паркету, ламінату, пробки, ПВХ, лінолеуму, керамічної плитки і т. Д.).

Насадка для паркету з м'якою щетиною для дбайливого очищення твердих підлогових покриттів, таких як паркет і ламінат, а також пробкових, ПВХ, лінолеумних і плиткових підлог.

Особливості та переваги
Підходить до пилососів для сухого прибирання Kärcher
Насадка для паркету з м'якою щетиною
  • Для дбайливого прибирання твердих підлог
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір чорний
Вага (кг) 0,243
Вага (з упаковкою) (кг) 0,353
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 301 x 115 x 178
Області застосування
  • Делікатні поверхні
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.