Насадка для паркету для VC 3, VC 2
Насадка з м'якою щетиною для дбайливого очищення твердих підлогових покриттів (паркету, ламінату, пробки, ПВХ, лінолеуму, керамічної плитки і т. Д.).
Особливості та переваги
Підходить до пилососів для сухого прибирання Kärcher
Насадка для паркету з м'якою щетиною
- Для дбайливого прибирання твердих підлог
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,243
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,353
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|301 x 115 x 178
Області застосування
- Делікатні поверхні