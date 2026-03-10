Насадка для паркету для VC 6, DS 6, DS 6 Premium
Насадка з м'якою щетиною з кінського волоса для дбайливого очищення твердих підлогових покриттів (паркету, ламінату, пробки, ПВХ, лінолеуму, керамічної плитки і т. Д.).
Насадка для паркету з м'якою щетиною для дбайливого очищення твердих підлогових покриттів, таких як паркет і ламінат, а також пробкових, ПВХ, лінолеумних і плиткових підлог.
Особливості та переваги
Підходить до пилососів Kärcher (в т.ч. моделей з водяним фільтром).
Щітка з м'якою щетиною з натурального волосся (кінський волос)
- Для дбайливого очищення без подряпин.
З шарніром, що повертається в діапазоні 360°
- Неймовірна мобільність навіть для прибирання під меблями.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,26
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,407
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|301 x 175 x 54
Області застосування
- Делікатні поверхні