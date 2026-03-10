Насадка для паркету для VC 6, DS 6, DS 6 Premium

Насадка з м'якою щетиною з кінського волоса для дбайливого очищення твердих підлогових покриттів (паркету, ламінату, пробки, ПВХ, лінолеуму, керамічної плитки і т. Д.).

Насадка для паркету з м'якою щетиною для дбайливого очищення твердих підлогових покриттів, таких як паркет і ламінат, а також пробкових, ПВХ, лінолеумних і плиткових підлог.

Особливості та переваги
Підходить до пилососів Kärcher (в т.ч. моделей з водяним фільтром).
Щітка з м'якою щетиною з натурального волосся (кінський волос)
  • Для дбайливого очищення без подряпин.
З шарніром, що повертається в діапазоні 360°
  • Неймовірна мобільність навіть для прибирання під меблями.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,26
Вага (з упаковкою) (кг) 0,407
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 301 x 175 x 54
Сумісна техніка
Області застосування
  • Делікатні поверхні
