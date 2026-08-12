Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
- Оптимальне відділення та ефективне вбирання бруду забезпечують чудовий результат прибирання.
Інтегрована щетина
- Для легкого усунення стійких забруднень.
- Повернення сяючої чистоти навіть нерівним покриттям для підлоги та ефективне очищення швів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,179
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,286
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|246 x 136 x 56
Області застосування
- Кам'яні підлоги
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
- Шви між плитками