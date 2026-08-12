Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3

Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
  • Оптимальне відділення та ефективне вбирання бруду забезпечують чудовий результат прибирання.
Інтегрована щетина
  • Для легкого усунення стійких забруднень.
  • Повернення сяючої чистоти навіть нерівним покриттям для підлоги та ефективне очищення швів.
Специфікації

Технічні характеристики

Вага (кг) 0,179
Вага (з упаковкою) (кг) 0,286
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 246 x 136 x 56
Сумісна техніка
Області застосування
  • Кам'яні підлоги
  • Навіть найскладніший бруд видаляється легко
  • Шви між плитками