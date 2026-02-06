Вхідний повітряний фільтр, що є частиною 3-ступінчастої системи фільтрації, що включає також фільтр циклонного типу і вихідний фільтр (поролоновий або HEPA 12, залежно від моделі пилососа), під час прибирання затримує дрібні частинки бруду, що містяться в повітрі, перед його заключним очищенням вихідним фільтром. Рекомендується регулярне очищення вхідного повітряного фільтра шляхом вибивання пилу, що збирається в ньому, або за допомогою спеціального інструменту для очищення фільтра. Фільтр підходить до пилососів VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily та VC 7 Cordless yourMax.