Господарський пилосос WD 4 V-20/5/22
Висока сила всмоктування та енергоефективність: господарський пилосос із 20 л пластиковим баком, 5 м кабелем і всмоктувальним шлангом завдовжки 2,2 м. З функцією видування.
Дуже висока сила всмоктування поєднується в господарському пилососі WD 4 V-20/5/22 з енергоефективністю - споживана потужність становить лише 1000 Вт. При цьому оптимально підібрані всмоктувальний шланг і насадка для підлоги гарантують чудові результати прибирання. Збір рідин і великого або дрібного сухого сміття може здійснюватися без перерв на заміну фільтра. Апарат оснащений 20 л ударостійким пластмасовим сміттєзбірником, 5 м кабелем, всмоктувальним шлангом завдовжки 2,2 м, насадкою для підлоги зі вставками, плоским складчастим фільтром і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Запатентована конструкція фільтрувального вузла дає змогу легко та швидко виймати фільтр для очищення, не вступаючи в контакт із брудом, а функція видування - видаляти забруднення з місць, які важко зібрати пилососом. Завдяки знімному руків'ю насадки можуть приєднуватися безпосередньо до всмоктувального шланга, що компактно закріплюється на корпусі апарата для зберігання. Насадка для підлоги і подовжувальні трубки швидко і легко закріплюються на відбійнику пилососа. Іншими перевагами є система замків Pull & Push, що дають змогу легко від'єднувати та приєднувати бак, та ергономічна ручка для перенесення.
Особливості та переваги
Унікальна запатентована технологія знімного фільтраЗняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа. Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра.
Зберігання шланга на корпусі пристроюКомпактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарата. Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарівЗручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою. Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу з практичною заслінкою
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
Зручне паркувальне положення.
- На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа.
Панель для укладання дрібних предметів
- Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
- На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Знімна ручка
- Можливість приєднання насадок прямо до всмоктуючого шлангу.
- Простота прибирання навіть у важкодоступних місцях.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1100
|Потужність всмоктування (Вт)
|240
|Розрідження (мбар)
|макс. 240
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 55
|Ємність контейнера (л)
|20
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
|Довжина кабелю (м)
|5
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,84
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,125
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|384 x 365 x 526
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.2 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- Знімна ручка
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
- Щілинна насадка
- Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Тримач для кабелю живлення
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 4 шт.
Відео
Області застосування
- Тераси
- Салон автомобіля
- Гараж
- Прибирання у майстерні
- Прибирання в підвалі
- Рідини
- Прибирання на вході до будинку
- Прибирання у майстерні
Аксесуари
Запчастини для WD 4 V-20/5/22
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.