Дуже висока сила всмоктування поєднується в господарському пилососі WD 4 V-20/5/22 з енергоефективністю - споживана потужність становить лише 1000 Вт. При цьому оптимально підібрані всмоктувальний шланг і насадка для підлоги гарантують чудові результати прибирання. Збір рідин і великого або дрібного сухого сміття може здійснюватися без перерв на заміну фільтра. Апарат оснащений 20 л ударостійким пластмасовим сміттєзбірником, 5 м кабелем, всмоктувальним шлангом завдовжки 2,2 м, насадкою для підлоги зі вставками, плоским складчастим фільтром і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Запатентована конструкція фільтрувального вузла дає змогу легко та швидко виймати фільтр для очищення, не вступаючи в контакт із брудом, а функція видування - видаляти забруднення з місць, які важко зібрати пилососом. Завдяки знімному руків'ю насадки можуть приєднуватися безпосередньо до всмоктувального шланга, що компактно закріплюється на корпусі апарата для зберігання. Насадка для підлоги і подовжувальні трубки швидко і легко закріплюються на відбійнику пилососа. Іншими перевагами є система замків Pull & Push, що дають змогу легко від'єднувати та приєднувати бак, та ергономічна ручка для перенесення.