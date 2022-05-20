Господарський пилосос WD 4 V-20/5/22

Висока сила всмоктування та енергоефективність: господарський пилосос із 20 л пластиковим баком, 5 м кабелем і всмоктувальним шлангом завдовжки 2,2 м. З функцією видування.

Дуже висока сила всмоктування поєднується в господарському пилососі WD 4 V-20/5/22 з енергоефективністю - споживана потужність становить лише 1000 Вт. При цьому оптимально підібрані всмоктувальний шланг і насадка для підлоги гарантують чудові результати прибирання. Збір рідин і великого або дрібного сухого сміття може здійснюватися без перерв на заміну фільтра. Апарат оснащений 20 л ударостійким пластмасовим сміттєзбірником, 5 м кабелем, всмоктувальним шлангом завдовжки 2,2 м, насадкою для підлоги зі вставками, плоским складчастим фільтром і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Запатентована конструкція фільтрувального вузла дає змогу легко та швидко виймати фільтр для очищення, не вступаючи в контакт із брудом, а функція видування - видаляти забруднення з місць, які важко зібрати пилососом. Завдяки знімному руків'ю насадки можуть приєднуватися безпосередньо до всмоктувального шланга, що компактно закріплюється на корпусі апарата для зберігання. Насадка для підлоги і подовжувальні трубки швидко і легко закріплюються на відбійнику пилососа. Іншими перевагами є система замків Pull & Push, що дають змогу легко від'єднувати та приєднувати бак, та ергономічна ручка для перенесення.

Особливості та переваги
Господарський пилосос WD 4 V-20/5/22: Унікальна запатентована технологія знімного фільтра
Унікальна запатентована технологія знімного фільтра
Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа. Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра.
Господарський пилосос WD 4 V-20/5/22: Зберігання шланга на корпусі пристрою
Зберігання шланга на корпусі пристрою
Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарата. Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Господарський пилосос WD 4 V-20/5/22: Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів
Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою. Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу з практичною заслінкою
  • 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
  • Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Практична функція видування
  • Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
  • Легке видалення сміття, у тому числі з гравійних доріжок.
Зручне паркувальне положення.
  • На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа.
Панель для укладання дрібних предметів
  • Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Можливість закріплення рукоятки на корпусі пилососу
  • На час перерв у роботі ручка швидко закріплюється у верхній частині пилососа.
Знімна ручка
  • Можливість приєднання насадок прямо до всмоктуючого шлангу.
  • Простота прибирання навіть у важкодоступних місцях.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
  • Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
  • Максимальна зручність і універсальність використання.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 1100
Потужність всмоктування (Вт) 240
Розрідження (мбар) макс. 240
Витрата повітря (л/с) макс. 55
Ємність контейнера (л) 20
Матеріал контейнера для сміття. Пластик
Кольоровий елемент Моторна частина жовтий Контейнер жовтий Відбійник апарату жовтий
Довжина кабелю (м) 5
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 73
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 6,84
Вага (з упаковкою) (кг) 10,125
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 384 x 365 x 526

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2.2 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
  • Знімна ручка
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
  • Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: зі вставками
  • Щілинна насадка
  • Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
  • Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий

Оснащення

  • Поворотний вимикач (вкл/викл)
  • Функція повітродувки
  • Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
  • Зберігання шланга на корпусі пристрою
  • Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату
  • Простір для зберігання дрібних предметів
  • Тримач для кабелю живлення
  • Можливість "паркування"
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Коліщатка без гальма: 4 шт.
Господарський пилосос WD 4 V-20/5/22

Відео

Області застосування
  • Тераси
  • Салон автомобіля
  • Гараж
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання в підвалі
  • Рідини
  • Прибирання на вході до будинку
  • Прибирання у майстерні
Аксесуари
Запчастини для WD 4 V-20/5/22

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.