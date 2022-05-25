Господарський пилосос WD 5 S V-25/5/22 оптимально поєднується з всмоктуючим шлангом, що входить в комплект його поставки, і насадкою для підлоги, що перемикається, завдяки чому при невисокій споживаній потужності (1100 Вт) гарантуються чудові результати збору сміття всіх видів - сухого або волого великого чи дрібного. Апарат оснащений міцним 25-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі, 5-метровим кабелем, всмоктувальним шлангом довжиною 2,2 м зі знімною антистатичною рукояткою, насадкою для підлоги, плоским складчастим фільтром і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Плоский складчастий фільтр дозволяє чергувати операції вологого та сухого прибирання без витрат часу на заміну фільтра, а запатентована система швидкого виймання виключає контакт з брудом. Система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, забезпечує швидке відновлення повної сили всмоктування. Завдяки знімній конструкції рукоятки насадки можуть приєднуватися безпосередньо до всмоктуючого шлангу, який може компактно і надійно зберігатися у верхній частині апарату. Для швидкого та зручного закріплення подовжувальних трубок та насадки для підлоги передбачені тримачі, сформовані у відбійнику пилососу.