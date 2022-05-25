Господарський пилосос WD 5 S V-25/5/22

Потужне рішення: господарський пилосос Kärcher WD 5 S V-25/5/22, оснащений 25-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі, 5-метровим кабелем і шлангом, що всмоктує, довжиною 2,2 м, відрізняється енергоефективністю і колосальною силою всмоктування.

Господарський пилосос WD 5 S V-25/5/22 оптимально поєднується з всмоктуючим шлангом, що входить в комплект його поставки, і насадкою для підлоги, що перемикається, завдяки чому при невисокій споживаній потужності (1100 Вт) гарантуються чудові результати збору сміття всіх видів - сухого або волого великого чи дрібного. Апарат оснащений міцним 25-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі, 5-метровим кабелем, всмоктувальним шлангом довжиною 2,2 м зі знімною антистатичною рукояткою, насадкою для підлоги, плоским складчастим фільтром і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Плоский складчастий фільтр дозволяє чергувати операції вологого та сухого прибирання без витрат часу на заміну фільтра, а запатентована система швидкого виймання виключає контакт з брудом. Система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, забезпечує швидке відновлення повної сили всмоктування. Завдяки знімній конструкції рукоятки насадки можуть приєднуватися безпосередньо до всмоктуючого шлангу, який може компактно і надійно зберігатися у верхній частині апарату. Для швидкого та зручного закріплення подовжувальних трубок та насадки для підлоги передбачені тримачі, сформовані у відбійнику пилососу.

Особливості та переваги
Господарський пилосос WD 5 S V-25/5/22: Ефективне очищення фільтра
Ефективне очищення фільтра
Система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, формує потужні повітряні імпульси, які відокремлюють бруд і направляють його в сміттєзбірник. Швидке відновлення відмінної сили всмоктування
Господарський пилосос WD 5 S V-25/5/22: Унікальна запатентована технологія знімного фільтра
Унікальна запатентована технологія знімного фільтра
Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа. Можливість сухого та вологого прибирання без необхідності заміни фільтра.
Господарський пилосос WD 5 S V-25/5/22: Зберігання шланга на корпусі пристрою
Зберігання шланга на корпусі пристрою
Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарату. Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Флісовий фільтр-мішок
  • 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
  • Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Практична функція видування
  • Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
  • Легке видалення бруду, наприклад з гравійної доріжки.
Зручне паркувальне положення.
  • На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа.
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів
  • Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
  • Швидке підвішування з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Панель для укладання дрібних предметів
  • Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Знімна ручка
  • Можливість приєднання насадок прямо до всмоктуючого шлангу.
  • Простота прибирання навіть у важкодоступних місцях.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
  • Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
  • Максимальна зручність і універсальність використання.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 1200
Потужність всмоктування (Вт) 280
Розрідження (мбар) макс. 260
Витрата повітря (л/с) макс. 70
Ємність контейнера (л) 25
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Кольоровий елемент Моторна частина жовтий Контейнер з нержавіючої сталі Відбійник апарату жовтий
Довжина кабелю (м) 5
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 73
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 8,57
Вага (з упаковкою) (кг) 11,945
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 418 x 382 x 646

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2.2 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
  • З'ємна ручка із захистом від електростатичних розрядів
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
  • Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: перекл.
  • Щілинна насадка
  • Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
  • Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий

Оснащення

  • Функція очищення фільтра
  • Поворотний вимикач (вкл/викл)
  • Функція повітродувки
  • Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
  • Зберігання шланга на корпусі пристрою
  • Простір для зберігання дрібних предметів
  • Зручна ручка для перенесення 3-в-1
  • Тримач для кабелю живлення
  • Можливість "паркування"
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Коліщатка без гальма: 5 шт.
Господарський пилосос WD 5 S V-25/5/22

Відео

Області застосування
  • Прибирання під час ремонту
  • Салон автомобіля
  • Гараж
  • Прибирання у майстерні
  • Тераси
  • Рідини
  • Прибирання в підвалі
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання на вході до будинку
Аксесуари
Запчастини для WD 5 S V-25/5/22

