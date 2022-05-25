Господарський пилосос WD 5 S V-25/5/22
Потужне рішення: господарський пилосос Kärcher WD 5 S V-25/5/22, оснащений 25-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі, 5-метровим кабелем і шлангом, що всмоктує, довжиною 2,2 м, відрізняється енергоефективністю і колосальною силою всмоктування.
Господарський пилосос WD 5 S V-25/5/22 оптимально поєднується з всмоктуючим шлангом, що входить в комплект його поставки, і насадкою для підлоги, що перемикається, завдяки чому при невисокій споживаній потужності (1100 Вт) гарантуються чудові результати збору сміття всіх видів - сухого або волого великого чи дрібного. Апарат оснащений міцним 25-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі, 5-метровим кабелем, всмоктувальним шлангом довжиною 2,2 м зі знімною антистатичною рукояткою, насадкою для підлоги, плоским складчастим фільтром і фільтр-мішком з нетканого матеріалу. Плоский складчастий фільтр дозволяє чергувати операції вологого та сухого прибирання без витрат часу на заміну фільтра, а запатентована система швидкого виймання виключає контакт з брудом. Система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, забезпечує швидке відновлення повної сили всмоктування. Завдяки знімній конструкції рукоятки насадки можуть приєднуватися безпосередньо до всмоктуючого шлангу, який може компактно і надійно зберігатися у верхній частині апарату. Для швидкого та зручного закріплення подовжувальних трубок та насадки для підлоги передбачені тримачі, сформовані у відбійнику пилососу.
Особливості та переваги
Ефективне очищення фільтраСистема очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, формує потужні повітряні імпульси, які відокремлюють бруд і направляють його в сміттєзбірник. Швидке відновлення відмінної сили всмоктування
Унікальна запатентована технологія знімного фільтраЗняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа. Можливість сухого та вологого прибирання без необхідності заміни фільтра.
Зберігання шланга на корпусі пристроюКомпактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарату. Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Флісовий фільтр-мішок
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення бруду, наприклад з гравійної доріжки.
Зручне паркувальне положення.
- На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа.
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів
- Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
- Швидке підвішування з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Панель для укладання дрібних предметів
- Для надійного укладання інструментів та дрібних предметів (цвяхів, шурупів тощо).
Знімна ручка
- Можливість приєднання насадок прямо до всмоктуючого шлангу.
- Простота прибирання навіть у важкодоступних місцях.
Оптимальне поєднання апарату з всмоктувальним шлангом та насадкою для підлоги.
- Забезпечує оптимальні результати збору будь-якого сміття – сухого чи вологого, великого чи дрібного.
- Максимальна зручність і універсальність використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1200
|Потужність всмоктування (Вт)
|280
|Розрідження (мбар)
|макс. 260
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 70
|Ємність контейнера (л)
|25
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер з нержавіючої сталі Відбійник апарату жовтий
|Довжина кабелю (м)
|5
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|8,57
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,945
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 646
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.2 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- З'ємна ручка із захистом від електростатичних розрядів
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: перекл.
- Щілинна насадка
- Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Функція очищення фільтра
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Зручна ручка для перенесення 3-в-1
- Тримач для кабелю живлення
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 5 шт.
Відео
Області застосування
- Прибирання під час ремонту
- Салон автомобіля
- Гараж
- Прибирання у майстерні
- Тераси
- Рідини
- Прибирання в підвалі
- Прибирання у майстерні
- Прибирання на вході до будинку
Аксесуари
Запчастини для WD 5 S V-25/5/22
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.