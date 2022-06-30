Господарський пилосос WD 6 PS V-30/6/22/T має колосальну силу всмоктування, споживаючи при цьому всього лише 1300 Вт. Апарат оснащено 6-метровим кабелем, всмоктувальним шлангом довжиною 2,2 м і 30-літровим сміттєзбірником з отвором для зливу рідин, що закривається різьбовою пробкою. Вбудована штепсельна розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення дозволяє підключати до нього електроінструменти (лобзики, шліфувальні машини тощо) для безпосереднього збору пилу, що утворюється під час роботи з ними. При цьому поворотний перемикач забезпечує регулювання сили всмоктування залежно від задачі, що вирішується. Вийняти плоский складчастий фільтр дуже легко і без контакту з брудом: достатньо лише від'єднати касету з ним. При цьому ефективна вбудована система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, забезпечує відновлення високої сили всмоктування. Для очищення важкодоступних місць та предметів, що потребують делікатного поводження, передбачено функцію видування. Знімна рукоятка із захистом від розрядів статичної електрики дозволяє встановлювати насадки безпосередньо на кінці всмоктувального шланга, що особливо важливо при збиранні дрібного пилу. Ще однією перевагою є можливість компактного зберігання шланга, що підвішується з обох боків у верхній частині пилососа, та закріплення насадки для підлоги разом зі шлангом та подовжувальними трубками на час перерв у роботі.