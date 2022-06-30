Господарський пилосос WD 6 P S V-30/6/22/T
Енергоефективний господарський пилосос Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T, що має високу силу всмоктування, оснащений 30-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі, 6-метровим кабелем, всмотувальним шлангом довжиною 2,2 м і вбудованою штепсельною розеткою для підключення електроінструменту.
Господарський пилосос WD 6 PS V-30/6/22/T має колосальну силу всмоктування, споживаючи при цьому всього лише 1300 Вт. Апарат оснащено 6-метровим кабелем, всмоктувальним шлангом довжиною 2,2 м і 30-літровим сміттєзбірником з отвором для зливу рідин, що закривається різьбовою пробкою. Вбудована штепсельна розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення дозволяє підключати до нього електроінструменти (лобзики, шліфувальні машини тощо) для безпосереднього збору пилу, що утворюється під час роботи з ними. При цьому поворотний перемикач забезпечує регулювання сили всмоктування залежно від задачі, що вирішується. Вийняти плоский складчастий фільтр дуже легко і без контакту з брудом: достатньо лише від'єднати касету з ним. При цьому ефективна вбудована система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, забезпечує відновлення високої сили всмоктування. Для очищення важкодоступних місць та предметів, що потребують делікатного поводження, передбачено функцію видування. Знімна рукоятка із захистом від розрядів статичної електрики дозволяє встановлювати насадки безпосередньо на кінці всмоктувального шланга, що особливо важливо при збиранні дрібного пилу. Ще однією перевагою є можливість компактного зберігання шланга, що підвішується з обох боків у верхній частині пилососа, та закріплення насадки для підлоги разом зі шлангом та подовжувальними трубками на час перерв у роботі.
Особливості та переваги
Штепсельна розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення для роботи з електроінструментамиПостійний збір пилу та стружки, що утворюються при струганні, пилянні або шліфуванні. Пилосос автоматично вмикається / вимикається одночасно з електроінструментом
Ефективне очищення фільтраСистема очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, формує потужні повітряні імпульси, які відокремлюють бруд і направляють його в сміттєзбірник. Швидке відновлення відмінної сили всмоктування
Унікальна запатентована технологія знімного фільтраЗняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа. Можливість сухого та вологого прибирання без необхідності заміни фільтра.
Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарату.
- Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.
Злив
- Швидкий і легкий злив великих обсягів води.
Флісовий фільтр-мішок
- 3-шаровий нетканий матеріал, міцний на розрив.
- Для тривалої роботи зі стабільною силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу.
Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів
- Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
- Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.
Зручне паркувальне положення.
- На час перерв у роботі подовжувальна трубка зі шлангом і насадкою для підлоги швидко закріплюється на корпусі пилососа.
Знімна ручка
- Можливість приєднання насадок прямо до всмоктуючого шлангу.
- Простота прибирання навіть у важкодоступних місцях.
Практична функція видування
- Практична функція видування допомагає скрізь, де не виходить пропилососити
- Легке видалення бруду, наприклад з гравійної доріжки.
- Дбайливе очищення чутливих поверхонь або предметів, що потребують делікатного поводження.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1300
|Номінальна потужність вбудованої штепсельної розетки (Вт)
|хв. 100 - макс. 2100
|Потужність всмоктування (Вт)
|300
|Розрідження (мбар)
|макс. 280
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 75
|Ємність контейнера (л)
|30
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Кольоровий елемент
|Моторна частина жовтий Контейнер з нержавіючої сталі Відбійник апарату жовтий
|Довжина кабелю (м)
|6
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|9,332
|Вага (з упаковкою) (кг)
|13
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 693
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.2 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- З'ємна ручка із захистом від електростатичних розрядів
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: перекл.
- Щілинна насадка
- Гнучкий всмоктувальний шланг.: 1 м, 35 мм
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт., 3-шаровий
Оснащення
- Розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення
- Функція очищення фільтра
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Регулювання потужності
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Зручна ручка для перенесення 3-в-1
- Тримач для кабелю живлення
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Злив
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Коліщатка без гальма: 5 шт.
Відео
Області застосування
- Прибирання у майстерні
- Прибирання під час ремонту
- Салон автомобіля
- Гараж
- Тераси
- Рідини
- Прибирання в підвалі
- Прибирання у майстерні
- Прибирання на вході до будинку
Аксесуари
Запчастини для WD 6 P S V-30/6/22/T
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.