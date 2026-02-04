Садовий насос Kärcher BP 6.000 Garden забезпечує зручне, екологічне та економічне використання для поливу води з бочок, цистерн та інших альтернативних джерел. Компактний насос ефективно всмоктує воду і забезпечує потужний натиск на виході. Легкі та водночас міцні конструктивні матеріали гарантують довгий термін служби. Насос не потребує обслуговування, під'єднуєтсья без застосування інструментів, забезпечений ергономічною ручкою для перенесення. Ще одним практичним рішенням є великий ножний вимикач для легкого вмикання і вимикання насоса, гарантія на який може бути продовжена до 5 років. Крім того, насос BP 6.000 Garden можна дооснастити електронним реле тиску, що забезпечує автоматичне ввімкнення / вимкнення і дає змогу використовувати його з метою будинкового водопостачання.