Насос для поливу BP 6.000 Garden
Садовий насос BP 6.000 Garden вирізняється високою продуктивністю і довгим терміном служби. Він прекрасно підходить для поливу рослин водою, що відбирається з цистерн, бочок та інших альтернативних джерел.
Садовий насос Kärcher BP 6.000 Garden забезпечує зручне, екологічне та економічне використання для поливу води з бочок, цистерн та інших альтернативних джерел. Компактний насос ефективно всмоктує воду і забезпечує потужний натиск на виході. Легкі та водночас міцні конструктивні матеріали гарантують довгий термін служби. Насос не потребує обслуговування, під'єднуєтсья без застосування інструментів, забезпечений ергономічною ручкою для перенесення. Ще одним практичним рішенням є великий ножний вимикач для легкого вмикання і вимикання насоса, гарантія на який може бути продовжена до 5 років. Крім того, насос BP 6.000 Garden можна дооснастити електронним реле тиску, що забезпечує автоматичне ввімкнення / вимкнення і дає змогу використовувати його з метою будинкового водопостачання.
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Kärcher пропонує продовження гарантії до 5 років.
Зручна кнопка вкл/виклЗручна кнопка вкл/викл
Оптимальне всмоктуванняЯкісний насос одразу забирає воду з глибини 8 метрів, наприклад із цистерни.
Окрема наливна горловина
- Простота заповнення перед застосуванням.
Злив
- Оптимальний захист від замерзання.
Оптимізовані з’єднання
- Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Ергономічна ручка
- Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1000
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 6000
|Висота подачі (м)
|макс. 45
|Тиск (бар)
|макс. 4,5
|Висота всмоктування (м)
|8
|Температура подачі (°C)
|35
|З'єднувальна різьба
|G1
|Довжина кабелю (м)
|1,5
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|9,453
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,86
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|384 x 204 x 253
Комплектація
- З'єднувальний адаптер для G1 насосів
- Двосторонній з'єднувальний адаптер для насосів G 1
Оснащення
- Оптимізований з'єднувальний патрубок
- Зручна кнопка вкл/викл
- Окрема наливна горловина
- Зливний клапан
- Ергономічна ручка для перенесення
Області застосування
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
Аксесуари
Запчастини для BP 6.000 Garden
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.