Глибинний насос ВР 4 Deepwell ідеально підходить для використання альтернативних джерел води - глибоких свердловин. Підходить для зрошення саду, а також - у поєднанні з автоматикою - для водопостачання в будинку. Має дуже міцний корпус і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі. Вбудований фільтр попереднього очищення води і спеціальна "нога" захищає насос від забруднення. Прикладений канат 15 м можна легко прикріпити до насоса. Вбудований зворотний клапан. Продуктивність 5000 л/год, тиск 5,5 бар.