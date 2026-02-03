Штанга для поливу, 6 типів струменя

Штанга для поливу, 6 типів струменя. Легко і просто поливати високо розташовані квіти в горщиках. Не потрібно нахилятися, щоб точно та обережно полити окремі рослини на грядці або полити грунт біля коріння, не замочивши листя і квіти. Мити доріжки і меблі на дачі.