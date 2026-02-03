Штанга для поливу, 6 типів струменя

Штанга для поливу, 6 типів струменя. Легко і просто поливати високо розташовані квіти в горщиках. Не потрібно нахилятися, щоб точно та обережно полити окремі рослини на грядці або полити грунт біля коріння, не замочивши листя і квіти. Мити доріжки і меблі на дачі.

Особливості та переваги
6 типів струменя
  • Гнучкість у застосуванні та широкі функціональні можливості.
Зручний (одним пальцем) управління потоком, включаючи функцію ВКЛ / ВИКЛ
  • Можна використовувати за допомогою однієї руки
Ергономічна неслизька ручка
  • Для простого і зручного використання
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,34
Вага (з упаковкою) (кг) 0,366
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 850 x 150 x 66

Оснащення

  • Вид струменя: конічний
  • Вид струменя: аерозольний
  • Вид струменя: горизонтальний віяловий
  • Вид струменя: точковий
  • Вид струменя: лейковий
  • Вид струменя: вертикальний віяловий
Штанга для поливу, 6 типів струменя
Відео

Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Спилювання невеликих дерев
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

