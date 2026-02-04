Пароочисник SC 3 Deluxe Anniversary Edition
Лімітована серія SC 3 Deluxe Anniversary Edition, створена на честь 90-річчя компанії, оснащена спеціальними аксесуарами та гнучкою ручною насадкою, яка забезпечує ідеальне очищення навіть вигнутих поверхонь.
Лімітована модель пароочисника SC 3 Deluxe Anniversary Edition, створена до 90-річчя компанії, вирізняється стильним кольоровим виконанням і спеціальними аксесуарами. Цей пароочисник готовий до роботи вже через 30 секунд після увімкнення, ефективно усуває до 99,999% вірусів¹⁾ і 99,99% усіх поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Насадка для підлоги EasyFix із шарніром і пластинчастою структурою підошви забезпечує комфорт у використанні та чудові результати очищення, а гнучка ручна насадка з високоякісною серветкою з мікроволокна дозволяє легко видаляти навіть стійкі забруднення з плоских і вигнутих поверхонь. Завдяки 2-ступеневому регулюванню подачі пари пристрій легко адаптується до різних типів поверхонь і ступеня їх забруднення. Вбудований картридж для захисту від накипу, бак для води, який можна наповнювати без перерв у роботі, зручний відсік для аксесуарів, кабелю та шланга, а також світлодіодний індикатор режимів забезпечують максимальну простоту та комфорт у використанні.
Особливості та переваги
Швидкий нагрівЛише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Зручне місце для зберігання аксесуарів та місце для паркуванняЗручне зберігання приладдя, подовжувальної трубки, кабелів та парового шлангу. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Робота без перерв і захист від накипуВоду можна легко доливати в будь-який час, що виключає невиправдані перерви в роботі. Розумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкою
- Оптимальні результати прибирання на всіх типах твердих підлог по всьому будинку завдяки ефективній технології ламелей.
- Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом.
- Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Багатофункціональні аксесуари
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
2-ступінчастий регулятор подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Вимикач на корпусі апарата
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Потужність нагрівача (Вт)
|1900
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 3,5
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Час нагріву (хв)
|0,5
|Ємність бака (л)
|1
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,28
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,74
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|361 x 251 x 282
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Точкове сопло
- Гнучка ручна насадка
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Щітка для очищення швів
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на пристрої (2 рівня)
- Бак: можна наповнювати без перерви в роботі
- Паровий шланг із пістолетом: 2.2 м
- Інтегрований вимикач
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
- Шви між плитками
Аксесуари
