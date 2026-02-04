Лімітована модель пароочисника SC 3 Deluxe Anniversary Edition, створена до 90-річчя компанії, вирізняється стильним кольоровим виконанням і спеціальними аксесуарами. Цей пароочисник готовий до роботи вже через 30 секунд після увімкнення, ефективно усуває до 99,999% вірусів¹⁾ і 99,99% усіх поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Насадка для підлоги EasyFix із шарніром і пластинчастою структурою підошви забезпечує комфорт у використанні та чудові результати очищення, а гнучка ручна насадка з високоякісною серветкою з мікроволокна дозволяє легко видаляти навіть стійкі забруднення з плоских і вигнутих поверхонь. Завдяки 2-ступеневому регулюванню подачі пари пристрій легко адаптується до різних типів поверхонь і ступеня їх забруднення. Вбудований картридж для захисту від накипу, бак для води, який можна наповнювати без перерв у роботі, зручний відсік для аксесуарів, кабелю та шланга, а також світлодіодний індикатор режимів забезпечують максимальну простоту та комфорт у використанні.