Парова швабра SC 3 Upright

Рішення для зручного та ретельного очищення твердих підлогових покриттів: дуже проста в обігу парова швабра преміум-класу SC 3 Upright, яка знищує до 99,99 % вірусів¹⁾ і бактерій²⁾.

Парова швабра Kärcher SC 3 Upright, що забезпечує ретельне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів, винятково проста в застосуванні: в ній передбачено 3 режими для швидкої і легкої адаптації подачі пари до виду поверхні, що очищається. Розігрів апарату відбувається за лічені секунди, а знімний бачок для води з картриджем для захисту від накипу дає змогу доливати воду в будь-який момент без попереднього охолодження апарату. Його поточний стан відображається кольоровим світлодіодним індикатором. Під час ретельного очищення парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Апарат SC 3 Upright значно перевершує традиційний прибиральний інвентар (наприклад, звичайну швабру) за якістю та гігієнічністю прибирання - зокрема, завдяки використанню насадки для підлоги EasyFix у комбінації з високоякісними серветками, легко прикріплюваними до неї липучкою, які можна замінити без контакту з брудом. Для заміни серветки достатньо лише наступити на її язичок і підняти насадку. Для зручного освіження килимів насадка для підлоги забезпечується спеціальною накладкою.

Особливості та переваги
Парова швабра SC 3 Upright: Налаштоване регулювання потоку пари в три етапи для очищення різних поверхонь
Налаштоване регулювання потоку пари в три етапи для очищення різних поверхонь
Різні символи для позначення підлогових покриттів: дерево, плитка та килим, щоб встановити ідеальний потік пари.
Парова швабра SC 3 Upright: Робота без перерв і захист від накипу
Робота без перерв і захист від накипу
Зйомний резервуар легко заповнити в будь-який час - для безперервної подачі пари без зупинки вашої роботи. Розумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу.
Парова швабра SC 3 Upright: Швидкий нагрів
Швидкий нагрів
Лише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Світлодіодний дисплей на корпусі сигналізує про нагрів і про те, чи готовий пристрій до використання
  • Надзвичайно просте використання завдяки безперервному зворотньому зв'язку пристрою з користувачем щодо його робочого стану.
  • Червоне пульсуюче світло означає, що пристрій нагрівається, а постійне зелене світло означає, що пристрій готовий до використання.
Насадка для підлоги EasyFix з гнучким шарніром і серветкою для очищення підлоги з системою фіксації застібка-липучка
  • Пластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів.
  • Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом.
  • Ергономічне і ефективне очищення з повним контактом з підлогою для користувача будь-якого зросту завдяки гнучкому шарниру.
Інтелектуальна установка жорсткості води
  • Жорсткість води можна індивідуально відрегулювати від м'якої до дуже жорсткої.
  • Пристрій має тривалий термін служби завдяки оптимальному захисту від накипу.
Насадка для килимів
  • Подаруйте килимовому покриттю нове життя, використовуючи насадку для килимів.
Вимикач на корпусі апарата
  • Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації

Технічні характеристики

Сертифікат тестування¹⁾ Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,9% бактерій²⁾
Площа прибирання від 1 заправки (м²) прим. 60
Потужність нагрівача (Вт) 1600
Довжина кабелю. (м) 5
Час нагріву (хв) 0,5
Ємність бака (л) 0,5
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 3,1
Вага (з упаковкою) (кг) 4,205
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 314 x 207 x 1185

¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.

Комплектація

  • Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
  • Насадка для очистки килимів
  • Насадка для підлоги: EasyFix

Оснащення

  • Запобіжний клапан
  • Регулятор витрати пари: на рукоятці (3-ступінчастий)
  • Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
  • Інтегрований вимикач
Парова швабра SC 3 Upright
Парова швабра SC 3 Upright
Парова швабра SC 3 Upright

Відео

Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Освіжити килимові покриття
Аксесуари
Запчастини для SC 3 Upright

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.