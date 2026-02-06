Парова швабра SC 3 Upright
Рішення для зручного та ретельного очищення твердих підлогових покриттів: дуже проста в обігу парова швабра преміум-класу SC 3 Upright, яка знищує до 99,99 % вірусів¹⁾ і бактерій²⁾.
Парова швабра Kärcher SC 3 Upright, що забезпечує ретельне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів, винятково проста в застосуванні: в ній передбачено 3 режими для швидкої і легкої адаптації подачі пари до виду поверхні, що очищається. Розігрів апарату відбувається за лічені секунди, а знімний бачок для води з картриджем для захисту від накипу дає змогу доливати воду в будь-який момент без попереднього охолодження апарату. Його поточний стан відображається кольоровим світлодіодним індикатором. Під час ретельного очищення парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Апарат SC 3 Upright значно перевершує традиційний прибиральний інвентар (наприклад, звичайну швабру) за якістю та гігієнічністю прибирання - зокрема, завдяки використанню насадки для підлоги EasyFix у комбінації з високоякісними серветками, легко прикріплюваними до неї липучкою, які можна замінити без контакту з брудом. Для заміни серветки достатньо лише наступити на її язичок і підняти насадку. Для зручного освіження килимів насадка для підлоги забезпечується спеціальною накладкою.
Особливості та переваги
Налаштоване регулювання потоку пари в три етапи для очищення різних поверхоньРізні символи для позначення підлогових покриттів: дерево, плитка та килим, щоб встановити ідеальний потік пари.
Робота без перерв і захист від накипуЗйомний резервуар легко заповнити в будь-який час - для безперервної подачі пари без зупинки вашої роботи. Розумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу.
Швидкий нагрівЛише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Світлодіодний дисплей на корпусі сигналізує про нагрів і про те, чи готовий пристрій до використання
- Надзвичайно просте використання завдяки безперервному зворотньому зв'язку пристрою з користувачем щодо його робочого стану.
- Червоне пульсуюче світло означає, що пристрій нагрівається, а постійне зелене світло означає, що пристрій готовий до використання.
Насадка для підлоги EasyFix з гнучким шарніром і серветкою для очищення підлоги з системою фіксації застібка-липучка
- Пластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів.
- Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом.
- Ергономічне і ефективне очищення з повним контактом з підлогою для користувача будь-якого зросту завдяки гнучкому шарниру.
Інтелектуальна установка жорсткості води
- Жорсткість води можна індивідуально відрегулювати від м'якої до дуже жорсткої.
- Пристрій має тривалий термін служби завдяки оптимальному захисту від накипу.
Насадка для килимів
- Подаруйте килимовому покриттю нове життя, використовуючи насадку для килимів.
Вимикач на корпусі апарата
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,9% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 60
|Потужність нагрівача (Вт)
|1600
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Час нагріву (хв)
|0,5
|Ємність бака (л)
|0,5
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,205
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Насадка для очистки килимів
- Насадка для підлоги: EasyFix
Оснащення
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (3-ступінчастий)
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
- Інтегрований вимикач
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Освіжити килимові покриття
Аксесуари
Запчастини для SC 3 Upright
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.