Парова швабра Kärcher SC 3 Upright, що забезпечує ретельне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів, винятково проста в застосуванні: в ній передбачено 3 режими для швидкої і легкої адаптації подачі пари до виду поверхні, що очищається. Розігрів апарату відбувається за лічені секунди, а знімний бачок для води з картриджем для захисту від накипу дає змогу доливати воду в будь-який момент без попереднього охолодження апарату. Його поточний стан відображається кольоровим світлодіодним індикатором. Під час ретельного очищення парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Апарат SC 3 Upright значно перевершує традиційний прибиральний інвентар (наприклад, звичайну швабру) за якістю та гігієнічністю прибирання - зокрема, завдяки використанню насадки для підлоги EasyFix у комбінації з високоякісними серветками, легко прикріплюваними до неї липучкою, які можна замінити без контакту з брудом. Для заміни серветки достатньо лише наступити на її язичок і підняти насадку. Для зручного освіження килимів насадка для підлоги забезпечується спеціальною накладкою.