Пароочисник SI 4 EasyFix Iron

Прасувальна станція SI 4 EasyFix Iron для зручного прасування і безперервного очищення завдяки паровій прасці і резервуару для води, що постійно поповнюється. Вкл. активна прасувальна дошка.

Kärcher робить очищення і прасування парою більш ефективними. Прасувальна станція SI 4 EasyFix Iron вдвічі скорочує звичайний час прасування завдяки паровій прасці і прасувальній дошці. Активна прасувальна дошка має функцію повітряної подушки та активного відведення пари. Це означає, що пара краще проникає в одяг - і навіть товсті тканини можна випрасувати без складок. Функція пароочисника забезпечує надзвичайно високий рівень зручності, очищає без використання хімікатів і може використовуватися практично де завгодно. Ретельне очищення пароочищувачем Kärcher видаляє 99,999 % вірусів¹⁾ і 99,99 % усіх поширених побутових бактерій²⁾ зі звичайних твердих побутових поверхонь. Плитка, варильна панель, витяжка і навіть найменші щілини стають сяючими чистотою завдяки спеціальним аксесуарам. Навіть стійкі забруднення видаляються миттєво. Насадка для підлоги EasyFix з гнучким шарніром гарантує чудову ергономіку і, завдяки пластинчастій технології, забезпечує ідеальні результати прибирання. Завдяки зручній системі липучок серветку для чищення підлоги можна швидко і легко прикріпити до насадки для підлоги і знову зняти, не стикаючись з брудом.

Особливості та переваги
Пароочисник SI 4 EasyFix Iron: Активний відвід пари
Активний відвід пари
Активна система відводу пари для кращого проникнення в структуру тканини. Активна система відводу пари дозволяє фіксувати білизну на поверхні прасувальної дошки і висушувати її до стану, що дозволяє відразу прибрати в шафу.
Пароочисник SI 4 EasyFix Iron: Комплект пароочисника з прасувальною дошкою
Комплект пароочисника з прасувальною дошкою
Повісивши пароочисник на прасувальній дошці, ви отримуєте готову систему для прасування. Прасування за допомогою пари скорочує час прасування удвічі. Пароочисник разом з прасувальою дошкою дозволяє не тільки прасувати, але і вирішувати багато завдань очистки по всьому будинку.
Пароочисник SI 4 EasyFix Iron: Функція продувки
Функція продувки
Делікатні тканини можна прасувати на повітряній подушці Обережний з делікатними тканинами, прасує без слідів На делікатних тканинах не утворюються лискучі ділянки.
Інноваційна вентиляційна система
  • Без дратівливих крапель
  • Без розводів
  • Без неприємного для користувача повітря
Класичний ергономічний дизайн
  • Оптимальна форма для прасування сорочок і блуз
  • Універсальне використання
  • Підходить і для правшів, і для шульгів.
У прасувальну дошку вбудована розетка
  • Пароочисник підключається прямо до прасувальної дошки.
Стабільна рама з транспортним фіксатором
  • Семиступеневе регулювання висоти дозволяє встановити робочу висоту від 72 до 99 см.
  • Ніжки не ковзають
  • Дуже стійка
Система 2 резервуарів для безперервної роботи
  • Безперервна робота завдяки зйомному баку, в який легко долити воду
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкою
  • Пластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів.
  • Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом.
  • Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Зручна система зберігання шнура
  • Підходить і правшам, і лівшам
  • Можна підлаштувати під себе
  • Практичне кріплення шнура парової праски.
Специфікації

Технічні характеристики

Площа прибирання від 1 заправки (м²) 100
Потужність нагрівача (Вт) 2000
Максимальний тиск пари (бар) 3,5
Час нагріву (хв) 4
Ємність котла (л) 0,5
Ємність бака (л) 0,8
Довжина кабелю. (м) 4
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Довжина кабелю прасувальної дошки (м) 2,1
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 12,6
Вага (з упаковкою) (кг) 22,8
Розмір поверхні для прасування (Д * Ш) (мм) 1200 x 380
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1450 x 462 x 960

Комплектація

  • Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
  • Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
  • Порошок антинакипіну: 3 шт.
  • Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
  • Насадка для підлоги: EasyFix
  • Ручна насадка
  • Точкове сопло
  • Парова праска EasyFinish

Оснащення

  • Запобіжник
  • Запобіжний клапан
  • Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
  • Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
  • Прасувальна дошка з функцією продування і активною системою відводу пари
  • Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
  • Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
  • Паровий шланг із пістолетом: 2.3 м
  • Роз'єм для підключення парової праски
  • Інтегрований вимикач
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Умивальники
  • Кахель
  • Вікна та скляні поверхні
  • Витяжки
  • Варильні панелі
  • Прасування
  • Для освіження одягу і тканини (наприклад, штори, чоловічі костюми)
