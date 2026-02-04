Пароочисник SI 4 EasyFix Iron
Прасувальна станція SI 4 EasyFix Iron для зручного прасування і безперервного очищення завдяки паровій прасці і резервуару для води, що постійно поповнюється. Вкл. активна прасувальна дошка.
Kärcher робить очищення і прасування парою більш ефективними. Прасувальна станція SI 4 EasyFix Iron вдвічі скорочує звичайний час прасування завдяки паровій прасці і прасувальній дошці. Активна прасувальна дошка має функцію повітряної подушки та активного відведення пари. Це означає, що пара краще проникає в одяг - і навіть товсті тканини можна випрасувати без складок. Функція пароочисника забезпечує надзвичайно високий рівень зручності, очищає без використання хімікатів і може використовуватися практично де завгодно. Ретельне очищення пароочищувачем Kärcher видаляє 99,999 % вірусів¹⁾ і 99,99 % усіх поширених побутових бактерій²⁾ зі звичайних твердих побутових поверхонь. Плитка, варильна панель, витяжка і навіть найменші щілини стають сяючими чистотою завдяки спеціальним аксесуарам. Навіть стійкі забруднення видаляються миттєво. Насадка для підлоги EasyFix з гнучким шарніром гарантує чудову ергономіку і, завдяки пластинчастій технології, забезпечує ідеальні результати прибирання. Завдяки зручній системі липучок серветку для чищення підлоги можна швидко і легко прикріпити до насадки для підлоги і знову зняти, не стикаючись з брудом.
Особливості та переваги
Активний відвід париАктивна система відводу пари для кращого проникнення в структуру тканини. Активна система відводу пари дозволяє фіксувати білизну на поверхні прасувальної дошки і висушувати її до стану, що дозволяє відразу прибрати в шафу.
Комплект пароочисника з прасувальною дошкоюПовісивши пароочисник на прасувальній дошці, ви отримуєте готову систему для прасування. Прасування за допомогою пари скорочує час прасування удвічі. Пароочисник разом з прасувальою дошкою дозволяє не тільки прасувати, але і вирішувати багато завдань очистки по всьому будинку.
Функція продувкиДелікатні тканини можна прасувати на повітряній подушці Обережний з делікатними тканинами, прасує без слідів На делікатних тканинах не утворюються лискучі ділянки.
Інноваційна вентиляційна система
- Без дратівливих крапель
- Без розводів
- Без неприємного для користувача повітря
Класичний ергономічний дизайн
- Оптимальна форма для прасування сорочок і блуз
- Універсальне використання
- Підходить і для правшів, і для шульгів.
У прасувальну дошку вбудована розетка
- Пароочисник підключається прямо до прасувальної дошки.
Стабільна рама з транспортним фіксатором
- Семиступеневе регулювання висоти дозволяє встановити робочу висоту від 72 до 99 см.
- Ніжки не ковзають
- Дуже стійка
Система 2 резервуарів для безперервної роботи
- Безперервна робота завдяки зйомному баку, в який легко долити воду
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкою
- Пластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів.
- Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом.
- Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Зручна система зберігання шнура
- Підходить і правшам, і лівшам
- Можна підлаштувати під себе
- Практичне кріплення шнура парової праски.
Специфікації
Технічні характеристики
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|100
|Потужність нагрівача (Вт)
|2000
|Максимальний тиск пари (бар)
|3,5
|Час нагріву (хв)
|4
|Ємність котла (л)
|0,5
|Ємність бака (л)
|0,8
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Довжина кабелю прасувальної дошки (м)
|2,1
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|12,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|22,8
|Розмір поверхні для прасування (Д * Ш) (мм)
|1200 x 380
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1450 x 462 x 960
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипіну: 3 шт.
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Ручна насадка
- Точкове сопло
- Парова праска EasyFinish
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
- Прасувальна дошка з функцією продування і активною системою відводу пари
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
- Паровий шланг із пістолетом: 2.3 м
- Роз'єм для підключення парової праски
- Інтегрований вимикач
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
- Прасування
- Для освіження одягу і тканини (наприклад, штори, чоловічі костюми)
Аксесуари
Запчастини для SI 4 EasyFix Iron
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.