Kärcher робить очищення і прасування парою більш ефективними. Прасувальна станція SI 4 EasyFix Iron вдвічі скорочує звичайний час прасування завдяки паровій прасці і прасувальній дошці. Активна прасувальна дошка має функцію повітряної подушки та активного відведення пари. Це означає, що пара краще проникає в одяг - і навіть товсті тканини можна випрасувати без складок. Функція пароочисника забезпечує надзвичайно високий рівень зручності, очищає без використання хімікатів і може використовуватися практично де завгодно. Ретельне очищення пароочищувачем Kärcher видаляє 99,999 % вірусів¹⁾ і 99,99 % усіх поширених побутових бактерій²⁾ зі звичайних твердих побутових поверхонь. Плитка, варильна панель, витяжка і навіть найменші щілини стають сяючими чистотою завдяки спеціальним аксесуарам. Навіть стійкі забруднення видаляються миттєво. Насадка для підлоги EasyFix з гнучким шарніром гарантує чудову ергономіку і, завдяки пластинчастій технології, забезпечує ідеальні результати прибирання. Завдяки зручній системі липучок серветку для чищення підлоги можна швидко і легко прикріпити до насадки для підлоги і знову зняти, не стикаючись з брудом.