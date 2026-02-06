Акумуляторний ручний пилосос CVH 2-4

Завжди під рукою для швидкого видалення пилу і крихт: компактний, мобільний і універсальний ручний пилосос CVH 2-4, що оснащується змінним 4 В акумулятором. Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту постачання.

Максимальна гнучкість завдяки змінному акумулятору: ручний пилосос CVH 2-4 завжди готовий до роботи та дає змогу швидко розв'язувати безліч завдань прибирання на кухні, у вітальні, спальні або салоні автомобіля. Він легко збирає пил і дрібне сміття - волосся, крихти їжі тощо. За допомогою щілинної насадки "2 в 1" ним можна очищати як чутливі до механічних впливів поверхні, так і важкодоступні місця. Легкий і компактний апарат дуже зручний у використанні та гарантує гігієнічне прибирання. 2-ступінчаста система фільтрації забезпечує чистоту повітря, що виходить назовні. Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 4 В, що не входить до комплекту поставки, сумісний з усіма апаратами Kärcher на цій акумуляторній платформі.

Особливості та переваги
Живлення від батареї Kärcher 4 В: змінна батарея доступна як окремий аксесуар
Максимум гнучкості та продовження часу роботи за рахунок використання додаткового акумулятора. Довговічний, безпечний і потужний завдяки літій-іонним елементам. Сумісність з усіма апаратами Kärcher на платформі Battery Power 4 В.
Компактний, простий і готовий до миттєвого використання
Готовий до використання в будь-який час. Широке застосування завдяки унівесальним аксесуарам.
Двоступінчаста система фільтрації
Ефективна система фільтрації: попередній фільтр зі сталевої сітки для великих забруднень, фільтр тонкого очищення для чистого відпрацьованого повітря.
Висока ефективність прибирання
  • Оптимальна сила всмоктування для будь-яких видів невеликих прибиральних робіт.
Практичні аксесуари
  • Придатність для очищення чутливих поверхонь та важкодоступних місць.
Фільтр, що можна мити, і пилозбірник
  • Можливість легкого очищення під струменем води та повторного застосування.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа 4 В Акумуляторна платформа
Контейнер (л) 0,15
Споживана потужність (Вт) 54
Час роботи - макс. рівень (хв) 10
Напруга (В) Номінальний 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 1
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 10 (2,5 А·год)
Маса (без приладдя) (кг) 0,59
Вага (з упаковкою) (кг) 1,153
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 359 x 76 x 77

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Щілинна насадка "2 в 1"
  • Тип фільтра HEPA: HEPA фільтр (EN 1822: 1998)
Відео

Області застосування
  • М'які меблі
  • Салон автомобіля
Аксесуари
Запчастини для CVH 2-4

