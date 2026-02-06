Акумуляторний ручний пилосос CVH 2-4
Завжди під рукою для швидкого видалення пилу і крихт: компактний, мобільний і універсальний ручний пилосос CVH 2-4, що оснащується змінним 4 В акумулятором. Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту постачання.
Максимальна гнучкість завдяки змінному акумулятору: ручний пилосос CVH 2-4 завжди готовий до роботи та дає змогу швидко розв'язувати безліч завдань прибирання на кухні, у вітальні, спальні або салоні автомобіля. Він легко збирає пил і дрібне сміття - волосся, крихти їжі тощо. За допомогою щілинної насадки "2 в 1" ним можна очищати як чутливі до механічних впливів поверхні, так і важкодоступні місця. Легкий і компактний апарат дуже зручний у використанні та гарантує гігієнічне прибирання. 2-ступінчаста система фільтрації забезпечує чистоту повітря, що виходить назовні. Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 4 В, що не входить до комплекту поставки, сумісний з усіма апаратами Kärcher на цій акумуляторній платформі.
Особливості та переваги
Живлення від батареї Kärcher 4 В: змінна батарея доступна як окремий аксесуарМаксимум гнучкості та продовження часу роботи за рахунок використання додаткового акумулятора. Довговічний, безпечний і потужний завдяки літій-іонним елементам. Сумісність з усіма апаратами Kärcher на платформі Battery Power 4 В.
Компактний, простий і готовий до миттєвого використанняГотовий до використання в будь-який час. Широке застосування завдяки унівесальним аксесуарам.
Двоступінчаста система фільтраціїЕфективна система фільтрації: попередній фільтр зі сталевої сітки для великих забруднень, фільтр тонкого очищення для чистого відпрацьованого повітря.
Висока ефективність прибирання
- Оптимальна сила всмоктування для будь-яких видів невеликих прибиральних робіт.
Практичні аксесуари
- Придатність для очищення чутливих поверхонь та важкодоступних місць.
Фільтр, що можна мити, і пилозбірник
- Можливість легкого очищення під струменем води та повторного застосування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|4 В Акумуляторна платформа
|Контейнер (л)
|0,15
|Споживана потужність (Вт)
|54
|Час роботи - макс. рівень (хв)
|10
|Напруга (В)
|Номінальний 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 10 (2,5 А·год)
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,59
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,153
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|359 x 76 x 77
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Щілинна насадка "2 в 1"
- Тип фільтра HEPA: HEPA фільтр (EN 1822: 1998)
Відео
Області застосування
- М'які меблі
- Салон автомобіля
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для CVH 2-4
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.