Максимальна гнучкість завдяки змінному акумулятору: ручний пилосос CVH 2-4 завжди готовий до роботи та дає змогу швидко розв'язувати безліч завдань прибирання на кухні, у вітальні, спальні або салоні автомобіля. Він легко збирає пил і дрібне сміття - волосся, крихти їжі тощо. За допомогою щілинної насадки "2 в 1" ним можна очищати як чутливі до механічних впливів поверхні, так і важкодоступні місця. Легкий і компактний апарат дуже зручний у використанні та гарантує гігієнічне прибирання. 2-ступінчаста система фільтрації забезпечує чистоту повітря, що виходить назовні. Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 4 В, що не входить до комплекту поставки, сумісний з усіма апаратами Kärcher на цій акумуляторній платформі.